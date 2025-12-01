TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Webinaire canadien : Les secrets bien gardés du Canada en 2026


Deux trésors naturels méconnus seront à l’honneur : l’île d’Anticosti et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean !


Rédigé par Destination Canada le Lundi 1 Décembre 2025

Chute Vauréal, Parc national d’Anticosti, île d’Anticosti, Québec © SEPAQ
Ces webinaires sont une opportunité rare de dialoguer directement avec nos partenaires canadiens.

Les présentations sont majoritairement en français, même si certaines pourraient être en anglais.

Inscrivez-vous via ce formulaire pour le dernier webinaire de 2025, prévu en décembre :

Mardi 16 décembre, cap sur les secrets bien gardés du Canada en 2026.

Île d’Anticosti : le joyau secret du Québec

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’île d’Anticosti reste l’un des trésors les plus méconnus du Canada. Immense, sauvage et presque vierge, elle dévoile des paysages spectaculaires, habités par seulement 200 résidents… et près de 200 000 chevreuils. Située au cœur du golfe du Saint-Laurent, cette île mythique est un paradis pour les voyageurs en quête d’authenticité, d’immensité et de nature brute.

La Sépaq propose plusieurs formules pour découvrir ce territoire unique : séjours en auberge en plan américain, chalets en plan européen, forfaits incluant l’avion, le véhicule et des journées d’aventure. Ici, tout est pensé pour que les visiteurs n’aient plus qu’à profiter d’une expérience exclusive au bout du monde.

Francis Vallée, délégué commercial à la Sépaq, présentera cette destination exceptionnelle encore peu connue du grand public.

Village de Port-Menier, île d’Anticosti (Québec) © SEPAQ
Saguenay-Lac-Saint-Jean : deux joyaux à vivre au rythme des saisons


Au nord du fleuve Saint-Laurent se révèle un passage vers deux merveilles naturelles : le majestueux fjord du Saguenay, seul fjord navigable en Amérique du Nord, et le vaste lac Saint-Jean, véritable mer intérieure. Cette région offre un terrain de jeu infini où la nature se réinvente à chaque saison.

En été, le fjord se découvre en kayak ou en croisière pour admirer falaises abruptes et bélugas. L’automne dévoile des panoramas flamboyants depuis ses nombreux sentiers. L’hiver, le fjord se transforme en décor féerique propice à la raquette à neige, au ski nordique ou à la pêche blanche. Quant au lac Saint-Jean, il séduit par ses plages, la Véloroute des Bleuets, ses couchers de soleil et ses activités enneigées dès les premiers froids.

Une région aux mille visages, à explorer toute l’année.

Étienne Potvin, coordonnateur du développement des marchés – Europe et Asie pour Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, présentera les expériences incontournables qui font la force et la singularité de la destination.

Rives du fjord du Saguenay, au Musée du Fjord, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Québec) © OYÉ
Préparez-vous à explorer le Canada avec nous : inscrivez-vous via ce formulaire !

Pour voir les sessions précédentes en replay, direction ce lien.

Les webinaires Destination Canada reprendront en 2026 !

Suite au succès de l’édition 2025, Destination Canada reviendra avec 8 webinaires thématiques, de janvier à avril 2026, pour accompagner les professionnels du tourisme dans leur montée en compétences.

Dates & Thématiques 2026 :
• Mardi 6 janvier 2026 : Lodges et chalets au Canada
• Mardi 20 janvier 2026 : Mobilité douce
• Mardi 3 février 2026 : Ouest canadien
• Mardi 24 février 2026 : Cultures urbaines
• Mardi 10 mars 2026 : Le Grand Nord
• Mardi 24 mars 2026 : Observation de la faune dans son habitat naturel
• Mardi 7 avril 2026 : Cultures autochtones
• Mardi 21 avril 2026 : Canada atlantique

Pour participer aux webinaires 2026, inscrivez-vous dès maintenant via ce formulaire.
Les agents de voyage peuvent sélectionner les sessions qui les intéressent directement via ce formulaire.

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Contactez Malaury Mazal, assistante, sur malaury@360tourisme.fr pour en savoir plus sur les webinaires Canada !

www.LeCanadaNaturellement.fr

Webinaire canadien : Les secrets bien gardés du Canada en 2026

