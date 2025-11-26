L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

Avec la signature du DoubleTree by Hilton Paris Boulogne, Hilton confirme que la France demeure un marché prioritaire dans sa stratégie de développement.
L’hôtel ouvrira en janvier 2026 sous contrat de gestion, à la suite d’une conversion rapide menée avec Schroders Capital.
L’établissement comptera 170 chambres, dont des suites, et proposera un restaurant avec terrasse, un bar, un espace fitness ainsi que six salles de réunion destinées aux voyageurs d’affaires.
Il s’ajoutera aux 14 hôtels déjà exploités ou franchisés par Hilton en Île-de-France, aux côtés notamment de Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton et Hilton Garden Inn.
Cette ouverture s’inscrit dans une progression rapide : en cinq ans, le portefeuille français d’hôtels full service du groupe a quasiment doublé, renforçant l’ancrage de Hilton dans la capitale.
DoubleTree by Hilton Paris Boulogne, pour une clientèle affaires et loisirs
Le DoubleTree by Hilton Paris Boulogne profitera d’un emplacement recherché dans une ville dynamique et bien connectée.
Situé à 300 mètres de la station Porte de Saint-Cloud, l’hôtel offrira un accès direct aux principaux lieux emblématiques de Paris tels que la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées.
La proximité immédiate du stade Roland-Garros et du Parc des Princes en fait également une adresse pertinente pour les voyageurs se rendant à des événements sportifs ou culturels.
L’établissement bénéficiera enfin de la notoriété mondiale de DoubleTree by Hilton, qui compte plus de 700 hôtels dans 61 pays.
Il apportera une nouvelle option hôtelière full service dans un secteur en pleine évolution et renforcera l’attractivité du sud-ouest parisien.
