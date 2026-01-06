TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly

Météo-France place 38 départements en vigilance orange mercredi


Neige et verglas continuent de perturber le trafic aérien en France, avec une nouvelle dégradation attendue mercredi 7 janvier 2026. À Paris-CDG et Orly, jusqu’à 40% et 25% des vols seront annulés en matinée.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly
Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly - Depositphotos.com Auteur egubisch
TAP Air Portugal
Les perturbations en raison de la neige et du verglas sont à prévoir pour la journée du mercredi 7 janvier 2026.

40% des vols seront annulés mercredi matin à l'aéroport Paris-Roissy, et 25% à Orly 25% selon le ministère des Transports. "Des cumuls de neige importants" a précisé le ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors d'une conférence de presse.

Cette réduction de vols devrait intervenir entre 9h et 14h pour Roissy-Charles-de-Gaulle et de 6h et 13h pour Orly.

L'aéroport de Nantes quant à lui, restera fermé jusqu'au mercredi 7 janvier 2026, a précisé le Ministre.

Depuis lundi, plusieurs régions de France font face aux intempéries. Lundi neige et verglas ont perturbé le trafic des aéroports parisiens.

La DGAC avait demandé aux compagnies aériennes d'annuler 15% des vols à Orly et à CDG le 5 janvier. Si les plateformes parisiennes ont été épargnées mardi 6 janvier, en revanche le trafic a été perturbé dans l'Ouest de la France.

Météo France : 38 départements en vigilance orange "neige et verglas"

Les perturbations liées à la neige et au verglas ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports mardi matin : Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray, et Saint Nazaire.

Pour mercredi 7 janvier 2026, Météo‑France prévoit une vigilance orange « neige-verglas » sur une large bande allant des Charentes jusqu’à la frontière belge, avec au total 38 départements concernés selon les prévisionnistes spécialisés.

Les départements ciblés incluent notamment la Charente-Maritime et plusieurs départements du Centre, d'Ile-de-France et du Nord, où des conditions de circulation très difficiles et des épisodes de pluies verglaçantes sont attendus dès le début de matinée.

"Pour la neige, les cumuls attendus dans les départements en vigilance orange atteignent souvent 3 à 7 cm, très localement 10 cm, et jusqu'à 15 cm sur les Ardennes. Les intensités horaires sont généralement de l'ordre de 1 cm/h, mais pourront atteindre temporairement 2 à 3 cm/h.

Pour les pluies verglaçantes ou sur sol gelé, un redoux s'opère autour du milieu de journée, mettant fin à l'épisode." indique Météo France sur son site Internet.

