Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly

"Pour la neige, les cumuls attendus dans les départements en vigilance orange atteignent souvent 3 à 7 cm, très localement 10 cm, et jusqu'à 15 cm sur les Ardennes. Les intensités horaires sont généralement de l'ordre de 1 cm/h, mais pourront atteindre temporairement 2 à 3 cm/h.



Pour les pluies verglaçantes ou sur sol gelé, un redoux s'opère autour du milieu de journée, mettant fin à l'épisode."

Les perturbations liées à la neige et au verglas ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports mardi matin : Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray, et Saint Nazaire., avec au total 38 départements concernés selon les prévisionnistes spécialisés.Les départements ciblés incluent notamment la Charente-Maritime et plusieurs départements du Centre, d'Ile-de-France et du Nord, où des conditions de circulation très difficiles et des épisodes de pluies verglaçantes sont attendus dès le début de matinée.indique Météo France sur son site Internet.