Air France : à partir du 1er janvier 2026, la surcharge de 24€ s'appliquera à tous ! [ABO]

TourMaG - Est-ce que les clients se projettent pour les fêtes de fin d'année ?



Henri Hourcade : C'est un peu difficile.



L'an dernier, nous étions en post-Jeux Olympiques, donc il y avait beaucoup de voyages de report sur septembre-octobre. En somme, ceux qui n'étaient pas partis durant l'été. En comparaison, c'est un peu opaque à regarder cette année.



Le trafic affaires est stable et très résilient. Nous avons démarré début septembre avec une demande un peu tassée par rapport à la même période l'année passée, qui avait de fortes références.



Nous avons lancé beaucoup de promotions en septembre, donc je pense que ça va repartir, même si c'est un peu tôt pour le dire. Nous avons également lancé de nouvelles destinations qui marchent très bien, comme cet été, Orlando et Riyad : la première cartonne et la deuxième monte en charge.



Cet hiver, nous ouvrons Phuket et Punta Cana en janvier, deux routes qui sont déjà bien engagées. Sur les USA, nous augmentons l'offre de 2%. Le marché canadien est en hausse de 30% vers la France.



TourMaG - La situation politique française pèse-t-elle sur l'activité ?



Henri Hourcade : Il y a un peu d'attentisme, la situation n'aide pas à la prise de décision. Les entreprises et les Français reportent leurs voyages, mais aussi leurs investissements.



Ce n'est pas très bon, même si cela peut repartir très vite.



TourMaG - Durant et après la crise sanitaire, Air France a supprimé quelques routes loisirs, comme Punta Cana, car elles étaient peu ou pas rentables. Trois ans plus tard, vous les relancez, comment expliquez-vous ce mouvement ?



Henri Hourcade : Sur la République dominicaine, nous avions un coût du kérosène très élevé. Nous revenons dans un contexte plus favorable et sur la pointe hivernale.



Nous allons sonder le marché pour savoir si nous allons étendre cette ligne. Nous remarquons maintenant que nous n'avons plus de frontière entre les classes.



Nous avons du loisir dans les classes affaires et du motif affaires dans les classes éco, ce qui permet de mieux remplir les avions. C'est aussi un vestige de la crise sanitaire.