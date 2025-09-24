TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM

alliance renforcée avec SAS


Présente à l’IFTM 2025, Air France a dressé un premier bilan été, présenté de nouvelles liaisons et a mis l'accent sur la montée en gamme.


Rédigé par le Mercredi 24 Septembre 2025

Le stand d'Air France sur l'IFTM qui se tient en ce moment à Paris - Photo AB
Le stand d'Air France sur l'IFTM qui se tient en ce moment à Paris - Photo AB
Air France a dressé un premier bilan de l'été à l'occasion de l'IFTM qui se tient Porte de Versailles à Paris jusqu'au 25 septembre 2025.

Jusqu’à 140 000 clients ont été transportés chaque jour, et autant de bagages à bord de près de 900 vols quotidiens a ainsi annoncé Henri Hourcade, Directeur du Marché France.

Quant à son réseau, la compagnie renforce son long-courrier avec de nouvelles liaisons depuis Paris-Charles de Gaulle vers Orlando (États-Unis) et Riyad (Arabie Saoudite). Elle inaugure également, dès novembre, une ligne vers Phuket en Thaïlande, complétée par une desserte saisonnière vers Punta Cana à partir de janvier 2026.


Short Connection Pass avec Air France : limité le risque de correspondances manquées

En parallèle, le partenariat stratégique « Connect France » avec le Groupe ADP se matérialise par une première innovation opérationnelle : le Short Connection Pass.

Depuis août, les passagers disposant d’un temps de correspondance réduit bénéficient automatiquement d’un accès prioritaire aux contrôles de sûreté et aux formalités frontalières. Objectif : limiter le risque de correspondances manquées.

Henri Hourcade a également évoqué la montée en gamme de la compagnie (nous y reviendrons plus largement) qui s'appuie sur la rénovation des cabines et le déploiement du wifi à très haut débit.

Depuis septembre, les Embraer 190 sont équipés de 110 nouveaux sièges plus légers. D’ici 2026, l’ensemble de la flotte régionale disposera de ce nouveau standard.

Air France devient aussi la première grande compagnie européenne à généraliser le wifi très haut débit gratuit. À ce jour, neuf appareils - dont trois Embraer 190, trois A220-300 et trois A350-900 - en bénéficient. La direction prévoit une couverture de 30 % de la flotte fin 2025 et de 100 % à l’horizon 2026.

Le salon du terminal 2E à Paris-Charles de Gaulle a rouvert

La stratégie de différenciation inclut également l’expérience aéroportuaire. Le salon du terminal 2E à Paris-Charles de Gaulle a rouvert après trois années de rénovation, tandis que le lounge de Boston a été réaménagé en août.

Henri Hourcade rappelle enfin la priorité donnée à la transition énergétique. Air France-KLM figure en 2025 comme deuxième utilisateur mondial de carburants d’aviation durable (SAF). Le 25 août, la compagnie a procédé à la réception du 46ᵉ Airbus A220-300 à Paris-Charles de Gaulle, convoyé depuis le site d’Airbus à Mirabel (Canada) avec 50 % de SAF.

Air France-KLM et SAS renforcent leur alliance transatlantique

Les deux compagnies étendent leur partenariat commercial pour accroître la connectivité entre la Scandinavie et les États-Unis.

Avec cette extension, Air France place son code sur plusieurs vols transatlantiques opérés par SAS. Les passagers bénéficient ainsi d’un accès simplifié à un large éventail de destinations américaines, via les hubs scandinaves de Copenhague, Stockholm et Oslo.

Les liaisons concernées incluent, au départ de Copenhague, des vols directs vers Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (Newark et JFK), San Francisco, Seattle et Washington D.C. Depuis Stockholm, deux liaisons seront proposées vers Newark et Miami, tandis qu’Oslo sera relié directement à Newark et JFK. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur les canaux habituels (sites des compagnies et agences de distribution).

Le premier accord commercial entre les deux compagnies a été noué en 2024. L’accord ne se limite pas aux États-Unis. Depuis début 2025, SAS a apposé son code sur plusieurs liaisons long-courriers opérées par Air France et KLM depuis Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

Les vols opérés dans le cadre de ce partenariat permettent de cumuler des miles et des points XP au sein du programme Flying Blue. Les clients peuvent également utiliser leurs miles pour réserver des billets primes sur les vols SAS, sous réserve de disponibilité.

A lire aussi : Air France-KLM veut prendre le contrôle de SAS et renforcer sa présence en Scandinavie

IFTM

