Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM

Les deux compagnies étendent leur partenariat commercial pour accroître la connectivité entre la Scandinavie et les États-Unis.Avec cette extension, Air France place son code sur plusieurs vols transatlantiques opérés par SAS. Les passagers bénéficient ainsi d’un accès simplifié à un large éventail de destinations américaines, viaLes liaisons concernées incluent, au départ de Copenhague, des vols directs vers Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (Newark et JFK), San Francisco, Seattle et Washington D.C. Depuis Stockholm, deux liaisons seront proposées vers Newark et Miami, tandis qu’Oslo sera relié directement à Newark et JFK. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur les canaux habituels (sites des compagnies et agences de distribution).Le premier accord commercial entre les deux compagnies a été noué en 2024. L’accord ne se limite pas aux États-Unis. Depuis début 2025, SAS a apposé son code sur plusieurs liaisons long-courriers opérées par Air France et KLM depuis Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.Les vols opérés dans le cadre de ce partenariat permettent de cumuler des miles et des points XP au sein du programme Flying Blue. Les clients peuvent également utiliser leurs miles pour réserver des billets primes sur les vols SAS, sous réserve de disponibilité.