MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

MSC Croisières vient d’annoncer l’ouverture des ventes de sa World Cruise 2028, un voyage de 115 nuits à la découverte de plus de 40 destinations réparties dans 29 pays, sans jamais avoir à refaire ses valises.
De la Méditerranée aux Caraïbes, du Pacifique Sud à l’Asie, en passant par l’Australie, le Moyen-Orient et l’Europe, cet itinéraire se veut l’un des plus complets jamais proposés par la compagnie.
Au départ de Civitavecchia, Gênes, Marseille ou Barcelone, entre le 4 et le 7 janvier 2028, les passagers embarqueront à bord du MSC Magnifica, entièrement rénové pour l’occasion.
World Cruise 2028 : des escales rares et des nuits à quai pour une immersion renforcée
L’itinéraire 2028 met l’accent sur l’immersion, avec sept escales incluant une nuit à quai, notamment à Lima (Callao), Papeete, Sydney, ou encore Hanoï.
L'objectif est de permettre aux voyageurs de s’approprier pleinement les cultures locales, la gastronomie et les expériences proposées à terre.
MSC Croisières enrichit également son parcours avec plusieurs nouvelles destinations inédites, parmi lesquelles Nuku’alofa (Tonga), Manta (Équateur), Arica (Chili), Chan May (Vietnam), Sihanoukville (Cambodge) ou encore Grand Turk Island aux Îles Turks-et-Caïcos.
Des escales plus confidentielles, rarement intégrées à des tours du monde, qui viennent compléter des étapes plébiscitées comme Dubaï, Ocean Cay MSC Marine Reserve aux Bahamas ou Sydney.
Parmi les temps forts du voyage figure également le passage du canal de Panama, offrant aux passagers une navigation spectaculaire entre les océans Atlantique et Pacifique, au cœur d’un environnement tropical d’exception.
Le luxe tout compris à bord de MSC Magnifica
Le programme prévoit aussi des escales emblématiques telles que Hanga Roa, sur l’Île de Pâques, où les passagers pourront découvrir les célèbres Moaï, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore Puerto Limón, au Costa Rica, porte d’entrée vers les canaux de Tortuguero et la biodiversité luxuriante de l’Amérique centrale.
Grande nouveauté de cette édition 2028 : l’intégration du MSC Yacht Club à bord de MSC Magnifica. Cet espace exclusif proposera des suites avec balcon privé, un restaurant dédié, un lounge privatif, un solarium avec piscine, ainsi qu’un service de majordome et de conciergerie disponible 24h/24.
Les prestations tout compris incluent notamment un forfait boissons premium, une restauration raffinée et un accès privilégié à l’ensemble des installations du navire, combinant intimité et liberté de choix.
Dans le cadre de cette croisière autour du monde, les hôtes bénéficieront de 15 excursions incluses, d’un forfait boissons Dine & Drink, ainsi que d’une remise de 30% sur les services de blanchisserie.
Les membres du MSC Voyagers Club, à partir du statut Classic, profiteront d’une réduction de 5%, avec des points fidélité triplés et crédités avant le départ.
