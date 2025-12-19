MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

World Cruise 2028, un voyage de 115 nuits à la découverte de plus de 40 destinations réparties dans 29 pays, sans jamais avoir à refaire ses valises.



De la Méditerranée aux Caraïbes, du Pacifique Sud à l’Asie, en passant par l’Australie, le Moyen-Orient et l’Europe, cet itinéraire se veut l’un des plus complets jamais proposés par la compagnie.



World Cruise 2028 : des escales rares et des nuits à quai pour une immersion renforcée



Le luxe tout compris à bord de MSC Magnifica