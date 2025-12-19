Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e

Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026.
Passez de bonnes fêtes !
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

115 nuits pour un tour du monde à bord du MSC Magnifica


MSC Croisières ouvre les réservations de sa World Cruise 2028. Un itinéraire de 115 nuits, plus de 40 destinations dans 29 pays, des escales inédites et l’arrivée du MSC Yacht Club à bord de MSC Magnifica : la compagnie promet une croisière autour du monde résolument haut de gamme.


Rédigé par le Vendredi 19 Décembre 2025

MSC Croisières ouvre les réservations de sa World Cruise 2028 - Depositphotos.com, @portosabbia
MSC Croisières ouvre les réservations de sa World Cruise 2028 - Depositphotos.com, @portosabbia
Aerticket
MSC Croisières vient d’annoncer l’ouverture des ventes de sa World Cruise 2028, un voyage de 115 nuits à la découverte de plus de 40 destinations réparties dans 29 pays, sans jamais avoir à refaire ses valises.

De la Méditerranée aux Caraïbes, du Pacifique Sud à l’Asie, en passant par l’Australie, le Moyen-Orient et l’Europe, cet itinéraire se veut l’un des plus complets jamais proposés par la compagnie.

Au départ de Civitavecchia, Gênes, Marseille ou Barcelone, entre le 4 et le 7 janvier 2028, les passagers embarqueront à bord du MSC Magnifica, entièrement rénové pour l’occasion.

World Cruise 2028 : des escales rares et des nuits à quai pour une immersion renforcée

Autres articles
L’itinéraire 2028 met l’accent sur l’immersion, avec sept escales incluant une nuit à quai, notamment à Lima (Callao), Papeete, Sydney, ou encore Hanoï.

L'objectif est de permettre aux voyageurs de s’approprier pleinement les cultures locales, la gastronomie et les expériences proposées à terre.

MSC Croisières enrichit également son parcours avec plusieurs nouvelles destinations inédites, parmi lesquelles Nuku’alofa (Tonga), Manta (Équateur), Arica (Chili), Chan May (Vietnam), Sihanoukville (Cambodge) ou encore Grand Turk Island aux Îles Turks-et-Caïcos.

Des escales plus confidentielles, rarement intégrées à des tours du monde, qui viennent compléter des étapes plébiscitées comme Dubaï, Ocean Cay MSC Marine Reserve aux Bahamas ou Sydney.

Parmi les temps forts du voyage figure également le passage du canal de Panama, offrant aux passagers une navigation spectaculaire entre les océans Atlantique et Pacifique, au cœur d’un environnement tropical d’exception.

Le luxe tout compris à bord de MSC Magnifica

Le programme prévoit aussi des escales emblématiques telles que Hanga Roa, sur l’Île de Pâques, où les passagers pourront découvrir les célèbres Moaï, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore Puerto Limón, au Costa Rica, porte d’entrée vers les canaux de Tortuguero et la biodiversité luxuriante de l’Amérique centrale.

Grande nouveauté de cette édition 2028 : l’intégration du MSC Yacht Club à bord de MSC Magnifica. Cet espace exclusif proposera des suites avec balcon privé, un restaurant dédié, un lounge privatif, un solarium avec piscine, ainsi qu’un service de majordome et de conciergerie disponible 24h/24.

Les prestations tout compris incluent notamment un forfait boissons premium, une restauration raffinée et un accès privilégié à l’ensemble des installations du navire, combinant intimité et liberté de choix.

Dans le cadre de cette croisière autour du monde, les hôtes bénéficieront de 15 excursions incluses, d’un forfait boissons Dine & Drink, ainsi que d’une remise de 30% sur les services de blanchisserie.

Les membres du MSC Voyagers Club, à partir du statut Classic, profiteront d’une réduction de 5%, avec des points fidélité triplés et crédités avant le départ.


Lu 218 fois

Tags : msc croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 19 Décembre 2025 - 16:20 Pour ses 130 ans, HX Expeditions convie 400 agents de voyages à bord

Jeudi 18 Décembre 2025 - 09:57 Royal Caribbean inaugure son premier Royal Beach Club aux Bahamas

Climats du Monde

Brand news CruiseMaG

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo
Les voyageurs solos ont toujours pu bénéficier du supplément cabine individuelle offert, 3 mois...
Dernière heure

Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA

Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade
Production

Production

Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante

Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante
AirMaG

AirMaG

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA

Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France

Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias