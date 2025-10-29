Le MSC Magnifica est entré en cale sèche

Installation d’un espace Yacht Club

A Malte, les travaux de rénovation de MSC Magnifica ont débuté avant que ce navire de la classe Musica ne laisse la place à son jumeau, le Poesia.



Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 30 Octobre 2025

