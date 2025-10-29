Le MSC Magnifica est entré en cale sèche

À l’issue de ses travaux, le Magnifica sera positionné au départ de Warnemünde, en Allemagne, le 16 mai 2026, pour proposer des itinéraires en Europe du Nord @MSC
Entré en service en 2010, le MSC Magnifica est le premier des deux navires de la classe Musica à être mis en cale sèche au chantier naval Palumbo à Malte.
Le projet prévoit l’installation d’un Yacht Club avec 63 nouvelles suites, deux nouveaux restaurants de spécialités (Butcher’s Cut et Kaito Sushi Bar), ainsi qu’un MSC Aurea Spa repensé et une salle de sport Technogym enrichie.
Ces nouveaux espaces proposeront entre autres un barbier Gentleman’s Barber, des studios d’entraînement et un espace Aurea en plein air. La fin des travaux est prévue en décembre 2025 et l’espace Yacht Club sera proposé à partir de l’été 2026, lors de la reprise des croisières en Europe du Nord du navire.
Le MSC Poesia sera à son tour mis en cale sèche dans le même chantier naval en février 2026 pour bénéficier de ses propres améliorations, avec notamment un espace MSC Yacht Club comptant 69 suites et un All-Stars Sports Bar. Il accueillera également les mêmes restaurants de spécialités qu’à bord de son jumeau, ainsi qu’un spa et une salle de sport repensés.
MSC Magnifica : un premier bateau équipé d'un Yacht Club pour un tour du monde
À l’issue de ses travaux, le Magnifica sera positionné au départ de Warnemünde, en Allemagne, le 16 mai 2026, pour proposer des itinéraires en Europe du Nord, avec des escales au Danemark, dans les pays baltes, en Scandinavie et en Finlande.
Il rejoindra ensuite la Méditerranée pour des croisières de 3 à 8 nuits vers des destinations comme Barcelone, Civitavecchia (pour Rome) ou Marseille. Puis, en janvier 2027, il fera le tour du monde et sera ainsi le premier à proposer un MSC Yacht Club pour ce voyage de 121 nuits, à la découverte de 45 destinations dans 25 pays.
De son côté, MSC Poesia proposera des croisières de 7 nuits au départ de Seattle, de mai à septembre 2026, avant de rejoindre Miami pour une série d’itinéraires dans les Caraïbes. Cette saison 2026/2027 comprendra des escales en Jamaïque, en Colombie au Costa Rica, à Aruba, à Curaçao ou encore au Belize.
Les suites du MSC Yacht Club à bord des deux navires sont déjà disponibles à la réservation.
