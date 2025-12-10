Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

l’Union Maritime 06 salue un compromis « clair et sécurisé »

Le préfet des Alpes-Maritimes et le préfet maritime ont signé mardi 9 décembre un arrêté inédit encadrant strictement l’accueil des navires de croisière dans tout le département.



Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 10 Décembre 2025

