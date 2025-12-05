Aux Antilles, le MSC Virtuosa mise sur les artistes locaux pour dynamiser sa saison

Les opérations ont débuté le 6 décembre 2025

MSC Virtuosa a ouvert une nouvelle saison aux Antilles ce weekend en mettant à l’honneur une large sélection d’artistes locaux. Entre zouk, compas, soca et chanté Nwel, la compagnie promet des croisières plus immersives que jamais dans l’ambiance caribéenne.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 8 Décembre 2025

