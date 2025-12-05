Aux Antilles, le MSC Virtuosa mise sur les artistes locaux pour dynamiser sa saison

La promenade intérieure est le véritable cœur battant du MSC Virtuosa, qui revient pour la deuxième année aux Antilles - MSC Croisières
De décembre 2025 à mars 2026, MSC Croisières place les sonorités locales au centre de son produit antillais, en invitant chaque semaine à bord du MSC Virtuosa des artistes venus de Martinique et de Guadeloupe.
L’ambiance antillaise y sera omniprésente, du lever au coucher du soleil.
La croisière inaugurale, qui a débuté le 6 décembre, rend hommage aux traditionnels Chanté Nwel, marqueur fort des fêtes de fin d’année dans la région.
La programmation réunit Lafinekip, quatuor martiniquais réputé pour enflammer les scènes locales, Kaf Kon’s et ses shows participatifs, Jessyee Belleva accompagnée du groupe MKG, Kwaxicolor rejoint par Jocelyne Beroard, C’Zigla, Jean Michel Galva et son groupe Koezyon, Rony Théophile, Jean-Marc Ferdinand, ainsi que Leila Chicot aux côtés de Jocelyne Mabylle.
Plusieurs DJ martiniquais et guadeloupéens assureront également des sets quotidiens.
DJ Raptor, DJ Fab, DJ Stonekilla, DJ Davy ou encore DJ Bilkouaye viendront prolonger l’ambiance sur les ponts, entre dancehall, shatta, soca et grands classiques zouk.
MSC Virtuosa, une offre de divertissement encore renforcée
Ces artistes locaux complètent une programmation déjà dense sur le MSC Virtuosa, un navire de la classe Meraviglia Plus.
Le navire accueille notamment "Dirty Dancing : in Concert", créé par Lionsgate et GEA Live, ainsi que "Hall of Fame", spectacle imaginé par Only Child Productions en hommage aux légendes de la pop.
Deux shows de voltige conçus pour le Carousel Lounge complètent l’offre, tandis que la nouvelle DOREMIX Family Disco anime des soirées intergénérationnelles portées par la mascotte Doremi.
Le MSC Virtuosa opérera cette année encore deux itinéraires alternés et combinables, au départ de Fort-de-France chaque samedi et de Pointe-à-Pitre chaque dimanche.
Les croisières feront escale à Kingstown, Bridgetown, Castries, Saint George’s, Road Town (Tortola), Philipsburg, Saint John’s et Basseterre, offrant une découverte complète de l’arc antillais.
