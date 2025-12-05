Turkish Airlines et SAA concluent un accord de partage de codes

Une coopération élargie entre la Turquie et l’Afrique du Sud

Turkish Airlines et South African Airways ont signé un accord de partage de codes entrant en vigueur le 1er mars 2026, leur permettant d’apposer leur code sur une sélection de routes entre la Turquie, l’Afrique du Sud et plusieurs destinations internationales.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 8 Décembre 2025

