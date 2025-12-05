Turkish Airlines et SAA concluent un accord de partage de codes

Turkish Airlines et South African Airways officialisent une nouvelle étape dans leur coopération commerciale avec la signature d’un accord de partage de codes.
À partir du 1er mars 2026, Turkish Airlines apposera son code TK sur les vols de South African Airways vers plusieurs destinations africaines, notamment Johannesburg, Le Cap, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls et Maurice.
En retour, South African Airways apposera son code SA sur certains vols opérés par Turkish Airlines entre Istanbul et Johannesburg, Le Cap, Durban, mais aussi Francfort, Paris et Londres.
Ce partage de codes répond à plusieurs objectifs opérationnels et stratégiques. Il permettra d’accroître la fréquentation sur certaines routes, de faciliter les itinéraires combinés et de rendre les correspondances plus fluides entre les réseaux des deux compagnies.
À partir du 1er mars 2026, Turkish Airlines apposera son code TK sur les vols de South African Airways vers plusieurs destinations africaines, notamment Johannesburg, Le Cap, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls et Maurice.
En retour, South African Airways apposera son code SA sur certains vols opérés par Turkish Airlines entre Istanbul et Johannesburg, Le Cap, Durban, mais aussi Francfort, Paris et Londres.
Ce partage de codes répond à plusieurs objectifs opérationnels et stratégiques. Il permettra d’accroître la fréquentation sur certaines routes, de faciliter les itinéraires combinés et de rendre les correspondances plus fluides entre les réseaux des deux compagnies.
Turkish Airlines et SAA : un rapprochement stratégique porté par la connectivité et les échanges
Autres articles
-
Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital
-
South African Airways : Delphine De Castro, nouvelle représentante pour le marché français
-
La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français
-
Turkish Airlines reprend les vols vers Souleimaniye (Irak)
-
Les grandes ambitions de Turkish Airlines [ABO]
La complémentarité des hubs d’Istanbul et de Johannesburg constitue un élément structurant de l’accord, chacun jouant un rôle de porte d’entrée vers des zones géographiques étendues : l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient pour Turkish Airlines ; l’Afrique australe et orientale pour South African Airways.
Pour Turkish Airlines, cet accord s’inscrit dans une stratégie continue d’expansion sur le continent africain, où elle opère aujourd’hui 65 destinations dans 41 pays.
Pour South African Airways, il constitue un levier pour renforcer son offre et consolider sa présence sur les marchés internationaux.
Les deux compagnies soulignent également que l’accord soutient des secteurs clés tels que le tourisme et le commerce.
À lire aussi : Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital
Pour Turkish Airlines, cet accord s’inscrit dans une stratégie continue d’expansion sur le continent africain, où elle opère aujourd’hui 65 destinations dans 41 pays.
Pour South African Airways, il constitue un levier pour renforcer son offre et consolider sa présence sur les marchés internationaux.
Les deux compagnies soulignent également que l’accord soutient des secteurs clés tels que le tourisme et le commerce.
À lire aussi : Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital