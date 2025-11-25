Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

Les 475 millions d’euros mobilisés par la SEPI ont été « essentiels pour garantir la récupération complète de l’activité » après la pandémie, tout en générant un « retour très positif pour l’économie nationale ».



Le communiqué précise que non seulement les 4 000 emplois ont été préservés, mais que plus de 600 nouveaux postes ont été créés, portant les effectifs à environ 4 600 salariés.



Air Europa a également signé un protocole d’accord avec Airbus portant sur l’acquisition de 40 appareils A350-900. Cette commande a été annoncée lors du Salon aéronautique de Dubaï, et constitue « la pierre angulaire du renouvellement de la flotte long-courrier d’ Air Europa ».



« Cette commande représente une étape stratégique majeure dans le développement de la flotte d' Air Europa , accélérant sa croissance rentable grâce au renouvellement de sa flotte actuelle de gros-porteurs », a déclaré Juan José Hidalgo, président d' Air Europa . « L'A350-900 change la donne pour les principales destinations d'Amérique latine. Il offre une expérience en cabine exceptionnelle, ainsi que les performances opérationnelles et la rentabilité nécessaires à l'expansion du réseau de la compagnie, sans compromis, et garantit les plus hauts standards du transport aérien. »