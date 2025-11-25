TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

une opération bouclée en novembre 2025


Air Europa a finalisé début novembre l’entrée de Turkish Airlines à son capital, à hauteur de 26 % via un prêt échangeable de 300 millions d’euros, une opération qui lui permet de solder ses dettes publiques, de poursuivre son désendettement et de consolider sa position stratégique entre l’Europe et l’Amérique latine.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital - Depositphotos.com Auteur santirf
Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital - Depositphotos.com Auteur santirf
TAP Air Portugal
Air Europa a finalisé un accord majeur avec Turkish Airlines, qui marque l’entrée de la compagnie turque dans son capital.

L’opération repose sur un prêt échangeable de 300 millions d’euros, convertible en une participation de 26 %, après validation de l’ensemble des autorités réglementaires.

Selon le communiqué, cette transaction représente « un impact important pour le secteur de l’aviation commerciale », réunissant au capital trois acteurs clés : IAG (20 %), Turkish Airlines et Air Europa.

La compagnie reste majoritairement détenue par la famille Hidalgo via Globalia.

Air Europa : "une étape importante dans le processus de désendettement"

Autres articles
Les négociations, initiées sous la supervision de Javier Hidalgo, ont abouti à une solution permettant à Air Europa de renforcer immédiatement sa trésorerie tout en restructurant son capital. La valeur de l’opération est estimée à 1,175 milliard d’euros.

Grâce à cette injection et à ses ressources propres, Air Europa annule désormais l’intégralité de ses prêts ordinaires et participatifs auprès de la SEPI, soit 500 millions d’euros intérêts compris. La compagnie avait déjà remboursé, en mai dernier, les 141 millions d’euros liés au prêt bancaire obtenu en 2020 avec l’appui de l’Institut de Crédit Officiel (ICO). Elle franchit ainsi « une étape importante dans le processus de désendettement » engagé ces dernières années, détaille un communiqué.

La compagnie souligne également avoir versé à l’État près de 70 000 euros d’intérêts par jour pendant la période de soutien, soit plus de 97,2 millions d’euros au total, représentant pour la SEPI « un 20 % supplémentaire sur le capital prêté ».

Air Europa commande 40 appareils A350-900

Les 475 millions d’euros mobilisés par la SEPI ont été « essentiels pour garantir la récupération complète de l’activité » après la pandémie, tout en générant un « retour très positif pour l’économie nationale ».

Le communiqué précise que non seulement les 4 000 emplois ont été préservés, mais que plus de 600 nouveaux postes ont été créés, portant les effectifs à environ 4 600 salariés.

Air Europa a également signé un protocole d’accord avec Airbus portant sur l’acquisition de 40 appareils A350-900. Cette commande a été annoncée lors du Salon aéronautique de Dubaï, et constitue « la pierre angulaire du renouvellement de la flotte long-courrier d’ Air Europa ».

« Cette commande représente une étape stratégique majeure dans le développement de la flotte d' Air Europa , accélérant sa croissance rentable grâce au renouvellement de sa flotte actuelle de gros-porteurs », a déclaré Juan José Hidalgo, président d' Air Europa . « L'A350-900 change la donne pour les principales destinations d'Amérique latine. Il offre une expérience en cabine exceptionnelle, ainsi que les performances opérationnelles et la rentabilité nécessaires à l'expansion du réseau de la compagnie, sans compromis, et garantit les plus hauts standards du transport aérien. »

Lu 216 fois

Tags : air europa, turkish airlines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Thanksgiving 2025 : le trafic aérien américain devrait progresser de 4 %

La Mer de Sable clôture une saison 2025 en hausse avec 400 000 visiteurs

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias