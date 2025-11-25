Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

Air Europa a finalisé un accord majeur avec Turkish Airlines, qui marque l’entrée de la compagnie turque dans son capital.
L’opération repose sur un prêt échangeable de 300 millions d’euros, convertible en une participation de 26 %, après validation de l’ensemble des autorités réglementaires.
Selon le communiqué, cette transaction représente « un impact important pour le secteur de l’aviation commerciale », réunissant au capital trois acteurs clés : IAG (20 %), Turkish Airlines et Air Europa.
La compagnie reste majoritairement détenue par la famille Hidalgo via Globalia.
Air Europa : "une étape importante dans le processus de désendettement"
Les négociations, initiées sous la supervision de Javier Hidalgo, ont abouti à une solution permettant à Air Europa de renforcer immédiatement sa trésorerie tout en restructurant son capital. La valeur de l’opération est estimée à 1,175 milliard d’euros.
Grâce à cette injection et à ses ressources propres, Air Europa annule désormais l’intégralité de ses prêts ordinaires et participatifs auprès de la SEPI, soit 500 millions d’euros intérêts compris. La compagnie avait déjà remboursé, en mai dernier, les 141 millions d’euros liés au prêt bancaire obtenu en 2020 avec l’appui de l’Institut de Crédit Officiel (ICO). Elle franchit ainsi « une étape importante dans le processus de désendettement » engagé ces dernières années, détaille un communiqué.
La compagnie souligne également avoir versé à l’État près de 70 000 euros d’intérêts par jour pendant la période de soutien, soit plus de 97,2 millions d’euros au total, représentant pour la SEPI « un 20 % supplémentaire sur le capital prêté ».
Air Europa commande 40 appareils A350-900
Les 475 millions d’euros mobilisés par la SEPI ont été « essentiels pour garantir la récupération complète de l’activité » après la pandémie, tout en générant un « retour très positif pour l’économie nationale ».
Le communiqué précise que non seulement les 4 000 emplois ont été préservés, mais que plus de 600 nouveaux postes ont été créés, portant les effectifs à environ 4 600 salariés.
Air Europa a également signé un protocole d’accord avec Airbus portant sur l’acquisition de 40 appareils A350-900. Cette commande a été annoncée lors du Salon aéronautique de Dubaï, et constitue « la pierre angulaire du renouvellement de la flotte long-courrier d’ Air Europa ».
« Cette commande représente une étape stratégique majeure dans le développement de la flotte d' Air Europa , accélérant sa croissance rentable grâce au renouvellement de sa flotte actuelle de gros-porteurs », a déclaré Juan José Hidalgo, président d' Air Europa . « L'A350-900 change la donne pour les principales destinations d'Amérique latine. Il offre une expérience en cabine exceptionnelle, ainsi que les performances opérationnelles et la rentabilité nécessaires à l'expansion du réseau de la compagnie, sans compromis, et garantit les plus hauts standards du transport aérien. »
