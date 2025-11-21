Air Europa nomme un nouveau PDG

Air Europa annonce l’arrivée de Richard Clark au poste de PDG, après avoir occupé les fonctions de directeur général.
Présent dans la compagnie depuis 1987, il a successivement piloté plusieurs directions stratégiques et accompagné la transformation du transporteur au cours des dernières décennies.
Son parcours s’est notamment inscrit autour du développement du hub de Madrid-Barajas, positionné comme point de connexion entre l’Europe et l’Amérique.
La compagnie souligne la connaissance fine qu’il possède du secteur aérien, ainsi que son implication dans des projets structurants.
Présent dans la compagnie depuis 1987, il a successivement piloté plusieurs directions stratégiques et accompagné la transformation du transporteur au cours des dernières décennies.
Son parcours s’est notamment inscrit autour du développement du hub de Madrid-Barajas, positionné comme point de connexion entre l’Europe et l’Amérique.
La compagnie souligne la connaissance fine qu’il possède du secteur aérien, ainsi que son implication dans des projets structurants.
Air Europe veut renforcer son hub de Madrid-Barajas
Autres articles
-
COTAL France lance sa 5e édition d’e-learning
-
Crises et consolidation : comment le transport aérien se réinvente [ABO]
-
Air Europa frôle les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024
-
Santiago de los Caballeros, une autre facette de la Rep Dom
-
Air Europa : Les engagements d'IAG sont insuffisants selon la Commission européenne
Dans sa feuille de route, le nouveau PDG met en avant la consolidation de Madrid-Barajas comme plateforme d’échanges entre continents et la poursuite de la collaboration avec les partenaires stratégiques du groupe.
Richard Clark précise que "l’objectif est de renforcer le hub de Madrid en tant que pont entre les continents et d’avancer main dans la main avec nos partenaires stratégiques afin d’offrir à nos clients une expérience unique, durable et de qualité."
La compagnie annonce que la composition du nouveau conseil d’administration sera communiquée prochainement par ses canaux officiels.
À lire aussi: Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur
Richard Clark précise que "l’objectif est de renforcer le hub de Madrid en tant que pont entre les continents et d’avancer main dans la main avec nos partenaires stratégiques afin d’offrir à nos clients une expérience unique, durable et de qualité."
La compagnie annonce que la composition du nouveau conseil d’administration sera communiquée prochainement par ses canaux officiels.
À lire aussi: Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur