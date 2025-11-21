Air Europa nomme un nouveau PDG

Air Europa annonce l’arrivée de Richard Clark au poste de PDG, après avoir occupé les fonctions de directeur général.



Présent dans la compagnie depuis 1987, il a successivement piloté plusieurs directions stratégiques et accompagné la transformation du transporteur au cours des dernières décennies.



Son parcours s’est notamment inscrit autour du développement du hub de Madrid-Barajas, positionné comme point de connexion entre l’Europe et l’Amérique.



La compagnie souligne la connaissance fine qu’il possède du secteur aérien, ainsi que son implication dans des projets structurants.