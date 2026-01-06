Mongolie : l’exemption de visa prolongée jusqu'à fin 2026

Après plusieurs semaines d’incertitude autour d’un possible retour du visa dès 2026, les autorités mongoles ont officiellement annoncé la prolongation du régime d’exemption pour les séjours touristiques de 30 jours.
Cette mesure, mise en place à titre temporaire en 2023, est désormais confirmée jusqu’au 1er janvier 2027.
Les ressortissants de 34 pays et territoires peuvent ainsi continuer à voyager en Mongolie sans visa pour des séjours touristiques de 30 jours.
Sont notamment concernés : la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Suisse, les pays nordiques, ainsi que le Royaume-Uni, l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande.
Cette annonce permet aux tour-opérateurs et agences qui programment la destination d'avoir de la visibilité pendant encore 12 mois.
"Une décision très attendue par les professionnels du tourisme et les voyageurs, qui apporte la visibilité et la stabilité nécessaires pour préparer la saison à venir, rassurer les agences et aborder la nouvelle année avec confiance." précise Frédéric Roman-Hauduroy, directeur associé de STEP'IN, spécialiste de la destination.