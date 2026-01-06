TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Mongolie : l’exemption de visa prolongée jusqu'à fin 2026

34 pays, dont la France sont concernés


La Mongolie vient de lever les doutes : l’exemption de visa accordée aux touristes de 34 pays, dont la France, est prolongée jusqu’au 1er janvier 2027.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

Mongolie : l’exemption de visa prolongée jusqu'à fin 2026 - Depositphotos.com Auteur katiekk
Mongolie : l’exemption de visa prolongée jusqu'à fin 2026 - Depositphotos.com Auteur katiekk
TAP Air Portugal
Après plusieurs semaines d’incertitude autour d’un possible retour du visa dès 2026, les autorités mongoles ont officiellement annoncé la prolongation du régime d’exemption pour les séjours touristiques de 30 jours.

Cette mesure, mise en place à titre temporaire en 2023, est désormais confirmée jusqu’au 1er janvier 2027.

Les ressortissants de 34 pays et territoires peuvent ainsi continuer à voyager en Mongolie sans visa pour des séjours touristiques de 30 jours.

Sont notamment concernés : la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Suisse, les pays nordiques, ainsi que le Royaume-Uni, l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande.

Cette annonce permet aux tour-opérateurs et agences qui programment la destination d'avoir de la visibilité pendant encore 12 mois.

Autres articles
"Une décision très attendue par les professionnels du tourisme et les voyageurs, qui apporte la visibilité et la stabilité nécessaires pour préparer la saison à venir, rassurer les agences et aborder la nouvelle année avec confiance." précise Frédéric Roman-Hauduroy, directeur associé de STEP'​IN, spécialiste de la destination.

Lu 223 fois

Tags : mongolie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026
L’année 2025 s’inscrit comme une année de consolidation pour la destination Tahiti Et Ses Îles,...
Legends and Paradise
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

“L'Affaire Marvin Brown” : Jean da Luz-Figueiredo invité de l’AFST

Madagascar : port du masque obligatoire dans le tourisme après des cas de variole du singe

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM

Mondial Tourisme dévoile sa brochure été 2026 et renforce son offre clubs

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
AirMaG

AirMaG

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Cruise Line représentée par Cruisepro

Norwegian Cruise Line représentée par Cruisepro
Distribution

Distribution

Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !

Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !
Futuroscopie

Futuroscopie

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]
HotelMaG

Hébergement

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

B&amp;BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
Partez en France

Partez en France

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025
Production

Production

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
Voyages responsables

Voyages Responsables

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias