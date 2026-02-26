Paul Gauguin Croisières ouvre les ventes pour la saison 2028

Paul Gauguin Croisières annonce l'ouverture des ventes pour sa saison 2028 - DepositPhotos.com, 06photo
Paul Gauguin Croisières lance sa saison 2028 avec une offre de 39 croisières explorant les îles de la Société, les Tuamotu, les Marquises et les îles Cook.
Ces itinéraires, d'une durée de 7 à 14 nuits, permettent d'accéder à des sites isolés grâce au faible tirant d'eau du navire Le Paul Gauguin.
La programmation inclut des escales prolongées et des arrêts exclusifs, notamment à Tahuata dans les Marquises, récemment inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou à l'atoll corallien de Fakarava.
Les tarifs débutent à partir de 2 340€ par personne, incluant jusqu’à 30% d’économies bonus pour les voyageurs réservant tôt.
L'expérience à bord du Paul Gauguin et les services premium
Le navire accueille 330 passagers dans une atmosphère inspirée par la culture polynésienne et l'énergie du "mana".
Le service personnalisé est assuré par un équipage comptant plus d'un membre pour trois passagers, au sein de cabines et suites dont 70% disposent d'un balcon privé.
L'animation à bord est rythmée par les hôtes tahitiens, "Les Gauguins et Les Gauguines", qui partagent les traditions locales à travers la musique et les contes.
Intégrée au groupe Ponant, la compagnie structure son offre autour de six itinéraires phares, tels que "Tahiti & les Îles de la Société" ou "Marquises, Tuamotu & Îles de la Société".
A lire aussi : Paul Gauguin Croisières dévoile ses voyages 2027
