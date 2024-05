Paul Gauguin Croisières dévoile sa programmation 2026

/ 11 départs Tahiti, Huahine, Motu Mahana - île de Taha’a, Bora Bora (une nuit sur place), Moorea (une nuit sur place) et Tahiti (une nuit sur place), îles de la Société.*Ordre des escales modifié sur le départ du 14 mars 2026.À partir de 3 800 € par personne./ 7 départs Tahiti, Huahine, Raiatea, Motu Mahana - île de Taha’a, Bora Bora (une nuit sur place), Moorea et Tahiti (une nuit sur place), îles de la Société.À partir de 2 610 € par personne.t / 10 départs Tahiti, Huahine, Raiatea, Motu Mahana - île de Taha’a et Bora Bora (une nuit sur place), îles de la Société ; Fakarava et Rangiroa, Tuamotu ; Moorea (une nuit sur place sur les itinéraires 11 nuits) et Tahiti (une nuit sur place), îles de la Société.À partir de 4 900 € par personne./ 3 départs Tahiti et Huahine, îles de la Société ; Aitutaki et Rarotonga, îles Cook ; Bora Bora (nuit sur place), Motu Mahana/Taha’a, Moorea (nuit sur place) et Tahiti (nuit sur place), îles de la Société.À partir de 5 170 € par personne./ 7 départs Tahiti, îles de la Société ; Fakarava, Tuamotu ; Fatu Hiva, Atuona, Tahuata, et Nuku Hiva, îles Marquises ; Rangiroa, Tuamotu ; Bora Bora, Huahine, Motu Mahana/Taha’a, Moorea et Tahiti (nuit sur place), îles de la Société.À partir de 6 580 € par personne.