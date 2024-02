Polynésie : exceptionnel 20e Voyage des Patrons et du MemberShip Club ! Air Tahiti Nui, Ponant MS Paul Gauguin et Tahiti Tourisme ont mis les petits plats dans les grands

Du 23 au 30 janvier 2024, 22 professionnels du tourisme ont vécu un voyage étonnant, extraordinaire, plein d’intérêt et riche en prestations de qualité, grâce à Air Tahiti Nui, Ponant - MS Paul Gauguin et Tahiti Tourisme, en partenariat avec Xplorassur et le soutien de Phoenix Ciel Du Monde.



Rédigé par Jean-Louis ROUX le Vendredi 16 Février 2024





L’ambiance est donnée dès le départ à bord l'avion: hôtesses et stewards se changent trois fois en adoptant le style vestimentaire tahitien.



La gastronomie quant à elle, sent bon la Polynésie. Pas étonnant que la compagnie cumule les récompenses pour la qualité de ses services.



Arrivée à Papeete, le groupe est accueilli avec le traditionnel collier de fleurs.



Et c'est au siège de la compagnie d'Air Tahiti Nui, que le 20e Voyage des Patrons et du



Après cette première approche, c'est à bord du MS Paul Gauguin (150 cabines) de Ponant que le voyage se poursuit.



Au programme, une croisière découverte merveilleuse, à la française et de grande qualité, d’île en île : Fakarava, Rangiroa, Huahine, Bora Bora, Raiatea, Tahaa, Moorea et retour à Papeete. Des terres insulaires, toutes plus étonnantes de beauté les unes que les autres.



Elles sont, comme des perles (noires d’ici) délicatement posées sur leur lagon d’une eau allant de sublimes nuances de bleu turquoise au vert émeraude.



Toutes ces eaux translucides, bordées de plages de sable blancs et de cocotiers, ornées de splendides récifs coralliens, peuplées de dizaines d’espèces de poissons tropicaux multicolores, visibles avec un simple tuba, emmènent le visiteur dans une ivresse délicieuse des sens.



Un monde immaculé et séduisant dont on tombe amoureux au premier regard. C’est un paradis pour la plongée, la gastronomie, la baignade, le snorkeling, la contemplation, la randonnée et les flâneries dans ces petits village charmants. Nous sommes au royaume des requins, des raies et des baleines !



Riches, couvertes d’une végétation dense, nourricière et médicinale, les 163 îles de l’archipel polynésien, étalées sur un espace grand comme l’Europe, ne sont pas toutes peuplées.



La majorité de la population polynésienne de 250 000 personnes est concentrée à Papeete d’où émane un air de prospérité malgré le coût relativement élevé de la vie. Le périple a débuté par un vol en classe affaires à bord d’ Air Tahiti Nui , avec une escale à Los Angeles.L’ambiance est donnée dès le départ à bord l'avion:La gastronomie quant à elle, sent bon la Polynésie.pour la qualité de ses services.Arrivée à Papeete, le groupe est accueilli avec le traditionnel collier de fleurs.Et c'est au siège de la compagnie d'Air Tahiti Nui, que le 20e Voyage des Patrons et du MemberShip Club s'est officiellement ouvert après une journée consacrée à la découverte des trésors végétaux et naturels (forêt, rivière et cascades) de la belle vallée de Papenoo sur l’île de Tahiti.Après cette première approche, c'est à bord duAu programme, une croisière découverte merveilleuse, à la française et de grande qualité, d’île en île :. Des terres insulaires, toutes plus étonnantes de beauté les unes que les autres.Elles sont, comme des perles (noires d’ici) délicatement posées sur leur lagon d’une eau allant de sublimes nuances de bleu turquoise au vert émeraude.Toutes ces eaux translucides, bordées de plages de sable blancs et de cocotiers, ornées de splendides récifs coralliens, peuplées de dizaines d’espèces de poissons tropicaux multicolores, visibles avec un simple tuba, emmènent le visiteur dans une ivresse délicieuse des sens.Un monde immaculé et séduisant dont on tombe amoureux au premier regard. C’est un paradis pour la plongée, la gastronomie, la baignade, le snorkeling, la contemplation, la randonnée et les flâneries dans ces petits village charmants. Nous sommes au royaume des requins, des raies et des baleines !Riches, couvertes d’une végétation dense, nourricière et médicinale, les 163 îles de l’archipel polynésien, étalées sur un espace grand comme l’Europe, ne sont pas toutes peuplées.La majorité de la population polynésienne de 250 000 personnes est concentrée à Papeete d’où émane un air de prospérité malgré le coût relativement élevé de la vie.

Harmonie, beauté et spiritualité Le groupe a, pour la plupart de ses membres, découvert toute la beauté de cet archipel à l’occasion de ce voyage.



Il serait trop audacieux, et même prétentieux, d’en rajouter, sur le plan littéraire, sauf à posséder une plume exceptionnelle et un style de très grande qualité tant cette destination a inspiré de superlatifs tout en étant, à la fois, si bien décrite chantée, peinte et qualifiée de paradis par d’immenses artistes.



Ce beau voyage a démontré que cette destination, certes lointaine, où tout est extraordinairement séduisant et digne des superlatifs les plus excessifs reste accessible budgétairement par le transport grâce aux tarifs pratiqués.



Comparez ! Puis laissez-vous pénétrer par les éléments polynésiens d’une harmonieuse et immense beauté : l’eau, la terre, l’air et le feu puisque les gens d’ici semblent souvent porteurs d’une lumière rayonnante.

Un groupe studieux et curieux Le voyage, au-delà de la découverte de l’offre tahitienne, a tenu tous ses objectifs en matière de réflexion, de travail, de rencontres et de découvertes.



Le MS Paul Gauguin a souvent été le cadre des causeries propres au concept de cet événement. Ont été abordé et présenté par les participants eux-mêmes, des thèmes tels que : que faut-il installer dès aujourd’hui en matière d’intelligence artificielle en agence ?



La clientèle post-covid a-t-elle vraiment d’autres attentes ? La géopolitique et le statut de la Polynésie française ou encore : les vrais chiffres de l’empreinte carbone par secteurs d’activités et le flight bashing.



La rencontre avec le Maire de Bora Bora Bora présentant sa politique municipale écologique et de gestion des eaux ainsi que le déjeuner avec le Président de La Polynésie Française resteront, aussi, des temps forts et enrichissants.



Le Président a abordé, directement et sans tabou, quelques grandes questions techniques de l’activité touristique allant de la gestion paradoxale des friches hôtelières et de l’insuffisance du stock hôtelier à la maîtrise des flux et de la saisonnalité du marché. Il a conclu cette chaleureuse rencontre par un intéressant et rassurant discours concernant les objectifs du programme d’indépendance sur lequel il a été élu.



Au-delà de la découverte de la fabuleuse et très belle offre de la destination, un courant d’échanges très porteur a pu s’installer, lors de ce voyage, entre les représentants du tourisme français et les responsables politiques ou professionnels locaux.



Il en a été de même entre les participants. C’est le principe et l’une des raisons d’être de ce voyage des MemberShip et ce qui constitue les bases de sa réussite.



Cette 20ème édition fut exceptionnelle, d’un haut niveau de beauté naturelle et humaine, de découvertes, d’échanges et de rencontres, le casting des participants au top professionnellement, économiquement et humainement !



Maintenant vive le 21ème Voyage des Patrons et Dirigeants MemberShip Club de TourMaG.

LES PARTICIPANTS Guillaume LINTON - ASIA (Président Directeur Général)

Michelle HERBAUT - MANOR (Vice-Présidente & Trésorière APST)

Olivier NARCY - PONANT (Vice-Président)

Jean-Marc HASTINGS - AIR TAHITI NUI (Directeur Europe)

Christian MOUSNIER - JANCARTHIER (Directeur Général)

Arnaud ABITBOL - GROUPE MARIETON ( Vice-Président)

Boris REIBENBERG - EXPLORASSUR (Président)

Hélion de VILLENEUVE - AUSTRAL LAGONS (Directeur Général)

Guy ZEKRI - BEACHCOMBER (Directeur Général France)

Fatima FAIVRE - PRÊT A PARTIR (Directrice)

Valérie SASSET - BCD TraveL -(Présidente France)

Yann MATHIEU - CIEL DU MONDE PHOENIX (Directeur Général)

Wael NICOLA - TOURCOM (Trésorier & Administrateur)

Toni DANDREA - SELECTOUR (Mbre du Directoire et GIE Hasha)

Stephane FULCRAND - CEDIV (Vice-Président)

Valérie BONED - LES EDV (Présidente)

Jean-Louis ROUX TOURMAG Directeur des Opé Spéciales

Fabien da LUZ TOURMAG Directeur Général

Nathalie BUENO SECRETS DE VOYAGE Directrice Général

Nicolas CLAIR VERYCHIC Directeur Général Fondateur

Andreas GATENBEIN AERTICKET Président

Yvon PELTANCHE EDEN TOURS EDV Régions Président/Président

Michel MONVOISIN AIR TAHITI NUI Président Directeur-Général

Jean-Marc MOCELLIN TAHITI TOURISME Directeur Général

Mareva MAITI TAHITI TOURISME Aviareps Directrice







LES PRESTATAIRES Hôtel Tahiti By Pearl Resorts

Christophe GUARDIA General Manager

general.manager@letahiti.com

(+689) 40 488 801

BP 14 170 - 98701 Arue, Tahiti, French Polynesia







Déjeuner à Rangiroa : Hotel Kia Ora resort & Spa Gerard (Jerry) GARCIA General Manager

Hotel Kia Ora Resort & Spa Tel : (689) 40.93.11.11 Fax : (689) 40.93.11.18

www.hotelkiaora.com



Déjeuner à Moorea : Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort

Mme Heikura Vaxelaire





Dîner à

Directeur Général



Les vols intérieurs : AIR TAHITI

Mme Vaima Devimeux (basée en France)

vaima@vaima-islands.com Christophe GUARDIA General Manager(+689) 40 488 801BP 14 170 - 98701 Arue, Tahiti, French Polynesia Hôtel Te Moana Hotel & Resort Benjamin Archambaud Directeur Commercial & Marketing benjamin.archambaud@temoana.pf Déjeuner à Rangiroa : Hotel Kia Ora resort & Spa Gerard (Jerry) GARCIA General ManagerHotel Kia Ora Resort & Spa Tel : (689) 40.93.11.11 Fax : (689) 40.93.11.18Déjeuner à Moorea : Sofitel Kia Ora Moorea Beach ResortMme Heikura Vaxelaire heikura.vaxelaire@sofitel.com Directrice des ventes, marketing et distributionDîner à Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa Directeur Général Guillaume Épinette Les vols intérieurs : AIR TAHITIMme Vaima Devimeux (basée en France)

Lu 204 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Voyage au Malawi : 48 pays n'ont plus besoin de visa Bali instaure sa taxe touristique