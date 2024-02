Alma Mundi : les "10 commandements" de Tanja Duhamel

Ma petite entreprise va bientôt fêter ses 10 ans !



Entre sa création en tant qu’agence événementielle et sa transformation en agence de voyage, nous avons grandi ensemble à notre rythme avec des doutes, des erreurs mais aussi des paris réussis et des rencontres inoubliables.



A cette occasion, j’ai entrepris d’écrire mes "10 commandements" , comme une feuille de route personnelle pour accompagner cette nouvelle étape… En espérant qu’elle vous inspirera !



10 garde-fous pour survivre aux 10 ans



1. Les autres tu aimeras

... Et de gentils clients tu récolteras



2. L'empathie tu développeras

... Ce qui t'aideras à penser aux détails, comme tu le ferais pour toi



3. De personnes talentueuses tu t'entoureras

... Car le "moi toute seule", ça ne tient pas



4. Gérer une équipe tu apprendras

... Parce qu'en recrutement, les 2 premiers commandements ne suffisent pas



5. Plus carrée tu seras

... Pour ne pas lasser les gens qui croient en toi