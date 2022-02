Tanja Duhamel a commencé sa carrière en tant que Responsable Diversification pour différents journaux.



Salariée chez Psychologies magazine durant 7 ans, elle y a lancé les croisières avec des conférences et ateliers de thérapeutes en 2010, qui lui ont donné l’amour des voyages.



En 2014, elle crée Alma Mundi, pour intégrer à temps plein le fabuleux monde du tourisme.



Sa première envie va vers le désir de faire découvrir la Finlande, son pays maternel, et plus particulièrement les Aurores Boréales en Laponie. Le philosophe Frédéric Lenoir lui fait confiance et accepte de venir donner des conférences sur la reconnexion à soi et à la nature.



Le succès est immédiat, et le séjour reconduit chaque année. L’agence propose également des séjours de thalasso thématiques avec des ateliers pour prolonger son bien-être au quotidien, des weekends en France consacrés aux « Défis de vie » (naissance d’un enfant, crise de la quarantaine, retraite, deuil…) et des escapades "Nature & Gastronomie", en partenariat avec le magazine Rustica.



Le bureau de Tanja Duhamel se trouve à Montmartre où elle vit également, car la douce folie des habitants de ce village parisien lui convient bien. Passionnée par son métier, elle cherche à donner du sens tant à sa propre vie qu’aux séjours qu’elle concocte.