IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

Face à des voyageurs toujours plus exigeants et une concurrence accrue, les agences de voyage sur-mesure doivent répondre vite, bien, et convaincre dès la première proposition. Le devis est devenu l'élément central de la relation client, la première image que l'agence renvoie à son client.
Or aujourd'hui, créer un devis peut prendre jusqu'à 2 heures avec des outils inadaptés (Word, Canva ou autres plateformes obsolètes) pour un résultat souvent peu attrayant visuellement pour le client. C'est précisément ce problème qu'Hera résout.
Avec Hera, ce temps est réduit à environ 20 minutes en moyenne. Un gain considérable qui permet aux conseillers de se recentrer sur leur cœur de métier : le conseil, la relation client et la vente.
Or aujourd'hui, créer un devis peut prendre jusqu'à 2 heures avec des outils inadaptés (Word, Canva ou autres plateformes obsolètes) pour un résultat souvent peu attrayant visuellement pour le client. C'est précisément ce problème qu'Hera résout.
Avec Hera, ce temps est réduit à environ 20 minutes en moyenne. Un gain considérable qui permet aux conseillers de se recentrer sur leur cœur de métier : le conseil, la relation client et la vente.
Un outil pensé avec et pour les agences
Depuis le premier jour, Hera a été conçu aux côtés des agences et des conseillers, en partant de leurs problématiques réelles. Dans un marché du voyage sur-mesure en pleine croissance, et à lʼheure où lʼIA transforme les usages, les agences ont besoin dʼoutils simples dʼutilisation et adaptés à leurs besoins.
Hera répond directement à cette demande :
● Création de devis modernes et personnalisés à partir dʼun texte ou dʼun document
● Temps de conception divisé par 5, pour se concentrer sur la relation client
● Prise en main immédiate, sans intégration technique complexe
Contrairement aux outils traditionnels, Hera standardise la qualité des devis, améliore la productivité des équipes et permet également de piloter efficacement la performance commerciale grâce à son onglet statistiques, ce qui en fait un outil particulièrement adapté aux réseaux multi-agences.
« Avec l'arrivée de l'IA, les agences cherchent comment l'appliquer concrètement à leur quotidien. Avec Hera, nous apportons une solution concrète qui résout l'un de leurs plus gros problèmes : la création de devis. », souligne Axel Guidicelli, fondateur d'Hera.
Hera répond directement à cette demande :
● Création de devis modernes et personnalisés à partir dʼun texte ou dʼun document
● Temps de conception divisé par 5, pour se concentrer sur la relation client
● Prise en main immédiate, sans intégration technique complexe
Contrairement aux outils traditionnels, Hera standardise la qualité des devis, améliore la productivité des équipes et permet également de piloter efficacement la performance commerciale grâce à son onglet statistiques, ce qui en fait un outil particulièrement adapté aux réseaux multi-agences.
« Avec l'arrivée de l'IA, les agences cherchent comment l'appliquer concrètement à leur quotidien. Avec Hera, nous apportons une solution concrète qui résout l'un de leurs plus gros problèmes : la création de devis. », souligne Axel Guidicelli, fondateur d'Hera.
Un impact direct sur le chiffre dʼaffaires
Au-delà du gain de temps, Hera apporte un bénéfice mesurable sur la performance. Selon les premières données 2026, les agences utilisant Hera depuis le lancement constatent une augmentation moyenne des dossiers concrétisés d’environ 20%.
Cette amélioration s'explique par :
● Une capacité à répondre plus rapidement aux demandes
● Des devis plus clairs et attractifs
● Des conseillers qui passent plus de temps avec leurs clients
Le devis devient un véritable levier de différenciation et de performance commerciale.
Cette amélioration s'explique par :
● Une capacité à répondre plus rapidement aux demandes
● Des devis plus clairs et attractifs
● Des conseillers qui passent plus de temps avec leurs clients
Le devis devient un véritable levier de différenciation et de performance commerciale.
« Notre taux de transformation a progressé de 6 points »
Pour les agences utilisatrices, lʼimpact est concret et immédiat.
Plusieurs agences soulignent également un changement structurel dans leur organisation commerciale : les conseillers passent moins de temps sur la production et davantage sur le conseil et la relation client, deux éléments clés dans le voyage sur mesure.
“
« Depuis que nous utilisons Hera, nous avons observé une augmentation significative de notre taux de transformation. Le fait dʼenvoyer des devis plus rapidement et surtout beaucoup plus qualitatifs change clairement la perception de nos clients. Hera nous permet non seulement de gagner du temps, mais surtout de signer plus de voyages. »
– Charly Verchère, DG de Colombus Voyages
“
« L'IA d'Hera a transformé notre quotidien. Ce qui nous prenait 1h30 se fait maintenant en 30 minutes, sans compromis sur la qualité. Au contraire : nos devis sont plus beaux, plus personnalisés et nos clients le remarquent ! »
– Ségolène Sergeant, fondatrice de Passy Voyages
Plusieurs agences soulignent également un changement structurel dans leur organisation commerciale : les conseillers passent moins de temps sur la production et davantage sur le conseil et la relation client, deux éléments clés dans le voyage sur mesure.
Vers un nouveau standard du secteur
Depuis son lancement, Hera a séduit de nombreuses agences et s'apprête à annoncer la signature de plusieurs réseaux importants. Au total, plusieurs milliers de devis ont déjà été créés sur la plateforme depuis début 2026, témoignant d'une adoption en forte accélération.
Ce succès repose sur une promesse simple : moins de temps sur vos devis, plus de temps pour vos clients. Dans un marché où la réactivité et la qualité des propositions font la différence, Hera transforme durablement la manière dont les agences conçoivent leurs devis.
Le devis n'est plus un simple document administratif, mais un élément stratégique de la performance commerciale.
Ce succès repose sur une promesse simple : moins de temps sur vos devis, plus de temps pour vos clients. Dans un marché où la réactivité et la qualité des propositions font la différence, Hera transforme durablement la manière dont les agences conçoivent leurs devis.
Le devis n'est plus un simple document administratif, mais un élément stratégique de la performance commerciale.
Vous souhaitez une démo ?
Créée en 2025, Hera est une solution SaaS basée sur de lʼintelligence artificielle qui permet aux agences de voyage sur-mesure de générer des devis attrayants graphiquement de manière quasi-instantanée, qui respectent leur charte graphique et améliorent leur conversion.
👉 Faites une demande de démo sur notre site web : hera.travel
Email : axel@hera.travel
Téléphone : 06 77 62 31 17
👉 Faites une demande de démo sur notre site web : hera.travel
Email : axel@hera.travel
Téléphone : 06 77 62 31 17