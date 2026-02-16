IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

Depuis le premier jour, Hera a été conçu aux côtés des agences et des conseillers, en partant de leurs problématiques réelles. Dans un marché du voyage sur-mesure en pleine croissance, et à lʼheure où lʼIA transforme les usages, les agences ont besoin dʼoutils simples dʼutilisation et adaptés à leurs besoins.



Hera répond directement à cette demande :

● Création de devis modernes et personnalisés à partir dʼun texte ou dʼun document

● Temps de conception divisé par 5, pour se concentrer sur la relation client

● Prise en main immédiate, sans intégration technique complexe



Contrairement aux outils traditionnels, Hera standardise la qualité des devis, améliore la productivité des équipes et permet également de piloter efficacement la performance commerciale grâce à son onglet statistiques, ce qui en fait un outil particulièrement adapté aux réseaux multi-agences.



« Avec l'arrivée de l'IA, les agences cherchent comment l'appliquer concrètement à leur quotidien. Avec Hera, nous apportons une solution concrète qui résout l'un de leurs plus gros problèmes : la création de devis. », souligne Axel Guidicelli, fondateur d'Hera.

