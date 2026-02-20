TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Première embauche : Comment recruter quand on n’est pas recruteur ? [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Dans le tourisme, de nombreuses agences sont créées par des passionnés de voyage et non par des spécialistes des ressources humaines. Pourtant, le premier recrutement constitue souvent un tournant stratégique. Entre charge de travail, peur financière et risque d’erreur de casting, la décision est rarement évidente.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 07:39

Première embauche : Comment recruter quand on n’est pas recruteur ? - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Première embauche : Comment recruter quand on n’est pas recruteur ? - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Hurtigruten
À quel moment une petite entreprise peut se dire qu’elle peut recruter ? C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent !

Le déclic ne vient pas toujours d’une croissance fulgurante, mais plutôt d’un seuil de saturation opérationnelle. C’est ce qu’a vécu Catherine Garnier, fondatrice de l’agence Interkal’air, après la reprise post-Covid : « Arrivé en 2023, j’arrivais plus à faire face au nombre de demandes et j’avais des délais qui étaient beaucoup trop longs pour les clients. »

Dans une agence spécialisée dans le sur-mesure, la charge de travail devient rapidement exponentielle, entre devis personnalisés, suivi client, coordination des prestataires et ajustements en continu. « Ce n’est pas compliqué, c’est chronophage », résume-t-elle.

La décision de recruter a surtout été guidée par un enjeu de qualité de service. « Je me suis dit que j’allais faire une bêtise parce que j’étais débordée et je ne voulais surtout pas prendre ce risque. Ma priorité, ça a été le service aux clients. »

À l’inverse, certains dirigeants préfèrent temporiser. Marion Benattar, fondatrice de Mademoiselle Voyage, gère encore son agence seule : « Trouver la bonne personne n’est pas si simple. Ce qui me freine aujourd’hui, c’est le temps que cela demande, entre la définition du besoin, le recrutement, la sélection du bon profil, puis la formation et l’intégration. C’est une vraie étape stratégique qui mérite réflexion. »

Autre frein important, le risque financier. « Quand on s’engage à sortir un deuxième salaire, ça fait peur », reconnaît Catherine Garnier, qui a sécurisé son premier recrutement via un CDD de six mois avant de proposer un CDI.

À noter que la dirigeante a été pendant 15 ans à la tête d’une entreprise d’une trentaine de salariés, ce qui lui confère une expérience opérationnelle solide en matière de management et de recrutement.


Comment recruter quand on n’est pas recruteur ?

Premier réflexe fréquent chez les dirigeants solos, externaliser une partie du processus afin de prendre du recul.

« Je ne voulais pas m’en occuper, pour ne pas y mettre de l’affect et ne pas avoir d’a priori », explique Catherine Garnier, qui a confié la mission à un cabinet de recrutement.

Pour elle, l’enjeu était avant tout de sécuriser la décision. « Un recrutement raté représente un coût supplémentaire, donc c’était un investissement qui valait la peine. »

Dans les faits, le cabinet s’est chargé de la diffusion de l’annonce, du tri des candidatures et des premiers entretiens, avant de remettre une synthèse. La dirigeante n’a rencontré qu’une seule candidate, présélectionnée en amont.

Du côté RH, Damien Ponsot, DRH de VVF, insiste sur l’importance de la stratégie de diffusion : « Tous les jobboards ne sont pas consultés par les mêmes profils. Il est donc essentiel d’identifier les plateformes réellement utilisées par les candidats ciblés. »

Autre levier souvent sous-estimé, la transparence et l’expérience candidat. « Dès l’annonce, il faut créer du lien et considérer le candidat comme un client potentiel, avec réactivité, disponibilité et transparence », souligne-t-il.

Dans un secteur aussi humain que le tourisme, chaque interaction participe à la marque employeur et à l’attractivité de l’agence.

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsqu’on recrute sans formation RH ?

Les maladresses sont nombreuses lors d’un premier recrutement, principalement par manque de méthode. Pour Damien Ponsot, la première erreur apparaît dès l’annonce : « Peu d’informations, pas de contexte, une rédaction pas travaillée… Or la première chose que les candidats voient, c’est l’annonce. »

Il rappelle d’ailleurs qu’il existe des formations très concrètes pour acquérir les bons réflexes et sécuriser ses recrutements.

Valérie Dufour, responsable de la rubrique emploi de TourMaG.com, confirme cette analyse. « L’une des premières erreurs, c’est de publier des offres floues où ni l’entreprise, ni les missions, ni la rémunération ne sont vraiment claires, ce qui fait fuir les meilleurs candidats » , explique-t-elle avant de poursuivre : Les erreurs les plus courantes tiennent en trois mots : recruter trop vite, recruter au feeling et ne pas savoir précisément ce que l’on attend du poste. »

Le manque d’accompagnement après l’embauche constitue également un facteur d’échec majeur. « Un recrutement sur cinq échoue pendant la période d’essai, souvent à cause d’un manque d’accompagnement les premiers jours », poursuit Valérie Dufour.

Sans plan d’intégration structuré, le nouveau collaborateur peut rapidement se sentir livré à lui-même, avec à la clé démotivation, perte de repères et turnover précoce.

L’intégration ne doit pas être négligée. Catherine Garnier a volontairement consacré trois semaines complètes à l’onboarding. « Pendant trois semaines, on a tout fait ensemble de A à Z. Consacrer du temps à la personne est primordial » , confirme-t-elle. « Chaque entreprise à son ADN, sa philosophie, il faut les transmettre. Le client doit avoir le même discours, peu importe l’interlocuteur. »

Comment bien définir son besoin avant de publier une offre quand on dirige seul son agence ?

Avant toute publication, un travail d’introspection s’impose. « Il y a un focus important à faire sur les missions, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être attendus », explique Damien Ponsot.

Valérie Dufour recommande une méthode simple et très opérationnelle. « Avant de recruter, un dirigeant solo doit d’abord lister concrètement les tâches qu’il souhaite déléguer au quotidien. »

Dans une agence de voyages, cela recouvre souvent la relation client et le suivi des demandes, la création de devis et les réservations, la prospection, la gestion des partenaires, mais aussi le marketing, les réseaux sociaux ou l’administratif.

Il est également recommandé de hiérarchiser les compétences plutôt que de chercher un profil “mouton à cinq pattes”. Certaines seront indispensables, comme la gestion des devis ou la relation client, tandis que d’autres pourront être développées avec de la formation interne.

Le dirigeant doit ensuite définir le niveau attendu et identifier ce qui peut être appris en interne (outils, process) et ce qui reste non négociable, comme l’autonomie, la fiabilité ou le sens du service.

Damien Ponsot rappelle enfin l’importance de la cohérence globale entre le poste, le budget et le parcours de formation envisagé, en s’appuyant notamment sur les données salariales de France Travail ou de l’APEC.

Lors d’un entretien, quelles questions poser ?

Pour limiter le biais du “feeling”, Damien Ponsot recommande de structurer l’entretien avec des critères communs à tous les candidats et une grille d’évaluation claire : « Mêmes questions, mêmes attendus, mêmes conditions pour tous les candidats, afin de prendre une décision juste et réfléchie. »

Les questions doivent être concrètes et ancrées dans des situations professionnelles réelles, par exemple :
• « Racontez-moi une situation où vous avez géré un client difficile. »
• « Comment priorisez-vous plusieurs demandes urgentes ? »
• « Donnez-moi un exemple d’apprentissage rapide dans votre parcours. »

« Poser des questions vagues empêche d’évaluer la gestion du stress, des conflits ou la capacité d’adaptation », alerte Valérie Dufour. Elle recommande aussi des mises en situation, comme la rédaction d’un devis fictif ou la réponse à un mail client. « Les questions comportementales et les mises en situation permettent d’évaluer simultanément le savoir-faire et le savoir-être, bien mieux qu’un entretien uniquement théorique », affirme-t-elle.

Dans la pratique, certains dirigeants privilégient néanmoins un échange plus informel en complément. « Le vrai entretien avait déjà été fait par le recruteur, ensuite c’était surtout de la discussion », explique Catherine Garnier, qui souhaitait valider l’adéquation humaine autant que professionnelle.

Dans une petite équipe, faut-il privilégier l’expérience ou la personnalité du candidat ?

Autres articles
La réponse dépend du poste, mais aussi de la taille de la structure. « Des postes très techniques nécessitent des compétences non négociables. Pour d’autres fonctions, privilégier le savoir-être peut être très pertinent », analyse Damien Ponsot.

« Quand on est seul et qu’on recrute une première personne, l’incidence est beaucoup plus forte que dans une équipe de six ou sept personnes. Il faut vraiment s’entendre sur le plan professionnel mais aussi personnel », souligne Catherine Garnier.

Elle a ainsi recherché un profil complémentaire, autonome et capable de travailler en télétravail, un critère essentiel pour une structure sans bureau physique.

En filigrane, un conseil fait consensus chez tous les intervenants : prendre son temps. Dans un secteur où la relation humaine est centrale, recruter ne doit jamais être une simple réponse à l’urgence, mais une décision stratégique qui engage la qualité de service, la cohésion interne et la pérennité de l’agence.

Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.

Lu 338 fois

Tags : guide pratique du pro, recrutement
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Première embauche : Comment recruter quand on n’est pas recruteur ? [ABO]

Première embauche : Comment recruter quand on n’est pas recruteur ? [ABO]

Tourisme d'aventure, Bahreïn, Hongrie, Suède... quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO] Tourisme d'aventure, Bahreïn, Hongrie, Suède... quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

À l'aube de ses 65 ans, Voyages Eurafrique accélère sa diversification [ABO] À l'aube de ses 65 ans, Voyages Eurafrique accélère sa diversification [ABO]

Passager bloqué à New York : mauvaise météo puis problème technique, quid de l'indemnisation ? [ABO] Passager bloqué à New York : mauvaise météo puis problème technique, quid de l'indemnisation ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO] Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO] Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Dernière heure

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Interview exclusive de Michel-Édouard Leclerc : Voyages E.Leclerc va atteindre un total de 300 agences d'ici 2030

Première embauche : Comment recruter quand on n’est pas recruteur ? [ABO]

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

AGENCE FRANCHISEE CLUB MED - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Partez en France

Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias