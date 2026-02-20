« Arrivé en 2023, j’arrivais plus à faire face au nombre de demandes et j’avais des délais qui étaient beaucoup trop longs pour les clients. »

« Ce n’est pas compliqué, c’est chronophage »

« Je me suis dit que j’allais faire une bêtise parce que j’étais débordée et je ne voulais surtout pas prendre ce risque. Ma priorité, ça a été le service aux clients. »

« Trouver la bonne personne n’est pas si simple. Ce qui me freine aujourd’hui, c’est le temps que cela demande, entre la définition du besoin, le recrutement, la sélection du bon profil, puis la formation et l’intégration. C’est une vraie étape stratégique qui mérite réflexion. »

« Quand on s’engage à sortir un deuxième salaire, ça fait peur »,