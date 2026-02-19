TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026

Un premier bilan hivernal très positif pour la saison 2026


La saison hivernale 2026 se poursuit sur les chapeaux de roues pour les Villages Clubs Miléade, avec un taux d’occupation moyen de 85% et des records de fréquentation à Noël et en janvier. Dans le même temps, le Groupe prépare déjà l’été avec le recrutement de plus de 1 000 saisonniers à travers la France.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 12:43

La saison hivernale 2026 se poursuit sur les chapeaux de roues pour les Villages Clubs Miléade - Depositphotos.com @mountainpix
La saison hivernale 2026 démarre sous les meilleurs auspices pour les Villages Clubs Miléade.

Alors que le mois de février bat son plein, les chiffres font état d’une fréquentation record et d’une croissance notable pour l’entreprise.

Au 2 février dernier, Miléade enregistre ainsi un taux d’occupation global de 85% pour la période décembre 2025 - mars 2026.

Les vacances de Noël ont été particulièrement prisées avec un taux de 98%, tandis que les vacances de février affichent 84%, légèrement limitées par la première semaine du 7 février, jugée peu propice au départ en vacances.

La surprise vient de janvier, traditionnellement une période creuse, qui affiche un taux de remplissage exceptionnel de 93%, malgré l’absence de vacances scolaires.

Au total, 7 750 séjours ont été réservés à la neige cet hiver, avec 8 500 enfants attendus, dont 680 bébés de moins de 2 ans.

Miléade : quelles destinations phares pour l’hiver 2026 ?

Le classement des destinations les plus populaires ne laisse pas de doute sur les préférences des vacanciers : Miléade Val-Cenis avec 97%, Miléade Les Sept-Laux avec 93% et Miléade Valmorel-Doucy avec 90%.

Parmi les bonnes surprises de la saison, le Jura tire son épingle du jeu avec +19% de croissance à Chapelle des Bois, et l’Auvergne suit avec +6% au Mont-Dore, preuve que la neige n’est pas le seul critère pour séduire les vacanciers en moyenne montagne.

Cette saison, la formule Tout Compris Ski Premium a rencontré un franc succès.

Les adultes ont désormais le choix entre plusieurs options packagées : le Tout Compris, le Tout Compris Ski (forfait inclus) ou le Tout Compris Ski Premium (forfait, matériel et cours inclus).

Résultat : 50% des adultes choisissent le TCSP, 30% optent pour le Tout Compris Ski, et seulement 20% restent sur une formule non packagée.

Marion Faucher, directrice commerciale et marketing, se réjouit : "Après une saison hivernale 2025 réussie avec trois nouvelles destinations neige, l’hiver 2026 poursuit cette dynamique.

Malgré des vacances scolaires moins favorables, le remplissage est excellent et les ventes restent dynamiques sur les semaines encore disponibles en février et mars."

Miléade prépare l’été 2026

Parallèlement au succès hivernal, Miléade lance sa campagne de recrutement pour l’été 2026, avec plus de 1 000 postes saisonniers à pourvoir dans ses 37 Villages Clubs et hôtels répartis dans toute la France.

Animations, hébergement, restauration, réception, maintenance… près de 30 métiers sont ouverts à tous les profils, du premier emploi aux postes d’encadrement.

Parmi les avantages, trois dispositifs de partage de la valeur sont déployés : participation légale dès 3 mois, complément de rémunération après 24 mois d’ancienneté et prime de fin d’année pour les saisonniers.

Pour postuler c'est ici.


