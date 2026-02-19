Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026

Après une saison hivernale 2025 réussie avec trois nouvelles destinations neige, l’hiver 2026 poursuit cette dynamique.



Malgré des vacances scolaires moins favorables, le remplissage est excellent et les ventes restent dynamiques sur les semaines encore disponibles en février et mars.

Le classement des destinations les plus populaires ne laisse pas de doute sur les préférences des vacanciers :avec 97%,avec 93% etavec 90%.Parmi les bonnes surprises de la saison,tire son épingle du jeu avec +19% de croissance à, etsuit avec +6% au, preuve queCette saison, la formulea rencontré un franc succès.Les adultes ont désormais le choix entre plusieurs options packagées : le Tout Compris, le Tout Compris Ski (forfait inclus) ou le Tout Compris Ski Premium (forfait, matériel et cours inclus).Résultat : 50% des adultes choisissent le TCSP, 30% optent pour le, et seulementrestent sur une formule non packagée. Marion Faucher , directrice commerciale et marketing, se réjouit : "