TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

la FNAUT s'appuie sur les données l’Autorité de régulation des transports


La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) pointe du doigt dans une communication publiée ce vendredi 13 février, la hausse sensible des tarifs Ouigo et la montée en puissance du train low cost par rapport à l'offre INOUI traditionnelle. De son côté la direction de la SNCF explique ces changements par l'évolution de l'offre.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui - Depositphotos.com Auteur FotoPrivet
SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui - Depositphotos.com Auteur FotoPrivet
Climats du Monde
Alors que la SNCF a récemment confirmé une hausse modérée des tarifs TGV INOUI et OUIGO pour 2026, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) vient de publier un comparatif de l'évolution des tarifs et de l'offre TGV entre 2017 et 2024.

Elle avait déjà dévoilé en fin d'année 2025 un premier rapport des chiffres de 2017 à 2023. Elle actualise ainsi les données avec celles de 2024.

Selon les données de la FNAUT basées sur l’open data de l’Autorité de régulation des transports :

  • Entre 2017 et 2024, l’offre de sièges-kilomètres en OUIGO a bondi de +185 %, tandis que celle des TGV INOUI a diminué d’environ -13 %.

  • Cette dynamique se traduit par une répartition du trafic où les trains OUIGO représentent désormais une part significative, au détriment de l’offre traditionnelle INOUI, critiquée pour sa diminution progressive.

"Plus de Ouigo, moins d’Inoui : le TGV français change de visage… mais pas forcément au bénéfice des voyageurs réguliers." indique la FNAUT.


Hausse marquée des prix OUIGO vs stabilité relative des INOUI

La FNAUT estime que cette évolution réduit les possibilités de voyage pour les titulaires de cartes de réduction (comme Avantage ou Liberté), qui trouvent souvent moins de places disponibles réservées sur des TGV INOUI, plus traditionnels.

La Fédération analyse également l'évolution tarifaire.

  • Le prix moyen d’un billet OUIGO a augmenté de 75 % entre 2017 et 2024, et le prix au kilomètre de 71 % sur la même période.

  • À l’inverse, les billets TGV INOUI ont vu leur prix moyen augmenter de seulement 8 %, avec une progression du prix au kilomètre limitée à 11 %, nettement en dessous de l’inflation globale.

Réponse d’Alain Krakovitch : contexte, évolution et clientèle

Autres articles
Sur LinkedIn, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités et responsable des marques TGV INOUI et OUIGO, a répondu à ces critiques en insistant sur plusieurs éléments de contexte :

Selon lui, une part importante de la hausse des prix OUIGO s’explique par l’évolution de l’offre : dès ses débuts, la marque ne desservait que des gares dites secondaires et des courtes distances. Aujourd’hui, elle opère depuis les grandes gares parisiennes et sur des liaisons beaucoup plus longues (jusqu’à Hendaye, Brest, Perpignan…), ce qui, selon lui, représente 80 % de l’augmentation de prix observée.

Il estime que le reste de la hausse reflète des coûts accrus du fonctionnement ferroviaire, mais souligne que, globalement, les prix des TGV (INOUI + OUIGO) ont progressé moins vite que l’inflation ces dernières années.

Pour Krakovitch, les deux marques ne sont pas concurrentes mais complémentaires : OUIGO demeure généralement en moyenne 30 % moins cher que TGV INOUI et permet d’attirer des voyageurs qui n’auraient pas pris le train autrement. Il souligne aussi que plus de 180 millions de clients ont emprunté OUIGO depuis sa création, avec plus de la moitié des billets vendus à moins de 30 €.


Lu 186 fois

Tags : ouigo, sncf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B

TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

GC PARTENAIRES POUR AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME - Chargé de mission relations presse et médias institutionnels H/F - (Sud Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Vannes (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Labège/Portet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel
Partez en France

Partez en France

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie

TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie
Production

Production

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"
AirMaG

AirMaG

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B

Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Guillaume Ranvier nommé directeur général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Guillaume Ranvier nommé directeur général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias