SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

Sur LinkedIn, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités et responsable des marques TGV INOUI et OUIGO, a répondu à ces critiques en insistant sur plusieurs éléments de contexte :



Selon lui, une part importante de la hausse des prix OUIGO s’explique par l’évolution de l’offre : dès ses débuts, la marque ne desservait que des gares dites secondaires et des courtes distances. Aujourd’hui, elle opère depuis les grandes gares parisiennes et sur des liaisons beaucoup plus longues (jusqu’à Hendaye, Brest, Perpignan…), ce qui, selon lui, représente 80 % de l’augmentation de prix observée.



Il estime que le reste de la hausse reflète des coûts accrus du fonctionnement ferroviaire, mais souligne que, globalement, les prix des TGV (INOUI + OUIGO) ont progressé moins vite que l’inflation ces dernières années.



Pour Krakovitch, les deux marques ne sont pas concurrentes mais complémentaires : OUIGO demeure généralement en moyenne 30 % moins cher que TGV INOUI et permet d’attirer des voyageurs qui n’auraient pas pris le train autrement. Il souligne aussi que plus de 180 millions de clients ont emprunté OUIGO depuis sa création, avec plus de la moitié des billets vendus à moins de 30 €.