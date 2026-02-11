SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui - Depositphotos.com Auteur FotoPrivet
Alors que la SNCF a récemment confirmé une hausse modérée des tarifs TGV INOUI et OUIGO pour 2026, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) vient de publier un comparatif de l'évolution des tarifs et de l'offre TGV entre 2017 et 2024.
Elle avait déjà dévoilé en fin d'année 2025 un premier rapport des chiffres de 2017 à 2023. Elle actualise ainsi les données avec celles de 2024.
Selon les données de la FNAUT basées sur l’open data de l’Autorité de régulation des transports :
"Plus de Ouigo, moins d’Inoui : le TGV français change de visage… mais pas forcément au bénéfice des voyageurs réguliers." indique la FNAUT.
- Entre 2017 et 2024, l’offre de sièges-kilomètres en OUIGO a bondi de +185 %, tandis que celle des TGV INOUI a diminué d’environ -13 %.
- Cette dynamique se traduit par une répartition du trafic où les trains OUIGO représentent désormais une part significative, au détriment de l’offre traditionnelle INOUI, critiquée pour sa diminution progressive.
Chiffres clés du #TGV : mise à jour de l'évolution entre 2017 et 2024 et toujours le même constat : moins d’#Inoui 📉 plus de @OUIGO 📈 le grand déclassement de l’offre TGV ! 🚆🛑— Fnaut (@FNAUT_fr) February 13, 2026
Hausse marquée des prix OUIGO vs stabilité relative des INOUI
La FNAUT estime que cette évolution réduit les possibilités de voyage pour les titulaires de cartes de réduction (comme Avantage ou Liberté), qui trouvent souvent moins de places disponibles réservées sur des TGV INOUI, plus traditionnels.
La Fédération analyse également l'évolution tarifaire.
- Le prix moyen d’un billet OUIGO a augmenté de 75 % entre 2017 et 2024, et le prix au kilomètre de 71 % sur la même période.
- À l’inverse, les billets TGV INOUI ont vu leur prix moyen augmenter de seulement 8 %, avec une progression du prix au kilomètre limitée à 11 %, nettement en dessous de l’inflation globale.
Réponse d’Alain Krakovitch : contexte, évolution et clientèle
Sur LinkedIn, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités et responsable des marques TGV INOUI et OUIGO, a répondu à ces critiques en insistant sur plusieurs éléments de contexte :
Selon lui, une part importante de la hausse des prix OUIGO s’explique par l’évolution de l’offre : dès ses débuts, la marque ne desservait que des gares dites secondaires et des courtes distances. Aujourd’hui, elle opère depuis les grandes gares parisiennes et sur des liaisons beaucoup plus longues (jusqu’à Hendaye, Brest, Perpignan…), ce qui, selon lui, représente 80 % de l’augmentation de prix observée.
Il estime que le reste de la hausse reflète des coûts accrus du fonctionnement ferroviaire, mais souligne que, globalement, les prix des TGV (INOUI + OUIGO) ont progressé moins vite que l’inflation ces dernières années.
Pour Krakovitch, les deux marques ne sont pas concurrentes mais complémentaires : OUIGO demeure généralement en moyenne 30 % moins cher que TGV INOUI et permet d’attirer des voyageurs qui n’auraient pas pris le train autrement. Il souligne aussi que plus de 180 millions de clients ont emprunté OUIGO depuis sa création, avec plus de la moitié des billets vendus à moins de 30 €.
