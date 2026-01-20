Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air"

"L'intermodalité constitue un pilier central de la stratégie de décarbonation d'Air France. L'intégration progressive des trains OUIGO à l'offre Train+Air permettra à nos clients de bénéficier d'un choix élargi de trajets bas-carbone pour rejoindre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, non seulement depuis les villes déjà desservies par les TGV INOUI, mais également, à partir de 2026, depuis de nouvelles gares en France,"

"L'intégration des trains OUIGO dans Train + Air marque une nouvelle étape dans le partenariat de SNCF Voyageurs avec Air France, renforçant l'intermodalité et offrant à nos clients une solution de voyage fluide, digitalisée et accessible en une seule réservation"