Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air"

Une offre qui sera étendue aux 70 destinations desservies par OUIGO en France


Air France et SNCF Voyageurs étendent leur partenariat aux trains OUIGO dans l'offre "Train + Air". Les liaisons ferroviaires entre Avignon, Aix-en-Provence, Marseille et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle sont d'ores et déjà disponibles à la réservation.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air" - Depositphotos.com Auteur Andrei Antipov
Le partenariat trentenaire entre Air France et SNCF Voyageurs franchit une nouvelle étape.

Si OUIGO a déjà rejoint le dispositif Train + Air en coopération avec les compagnies aériennes partenaires volontaires desservant l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le train low cost intègre désormais l'offre avec Air France sur l'axe TGV Sud-Est.

En complément des trains TGV INOUI, il est désormais possible de réserver un voyage incluant un billet de train OUIGO sur les liaisons ferroviaires entre Avignon, Aix-en-Provence, Marseille et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Elle sera progressivement élargie à l'ensemble des 70 destinations desservies par OUIGO en France.

Train + Air : 27 gares reliées à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle

Qu'ils empruntent des trains OUIGO ou TGV INOUI, les clients SNCF Voyageurs et Air France bénéficient :

  • D'une seule réservation pour l'ensemble de leur voyage,
  • D'une place garantie sur le prochain vol ou train disponible en cas de retard, sans frais supplémentaire,
  • D'un parcours entièrement digitalisé, avec la possibilité de s'enregistrer en ligne sur airfrance.fr à partir de 48 heures avant le départ (24h pour vols vers les Etats-Unis)

Avec l'ajout de OUIGO, ce sont 27 gares en France qui seront reliées à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle dans le cadre du produit « Train+ Air » à horizon septembre 2026.

Intégration progressive des trains OUIGO à l'offre Train+Air

"L'intermodalité constitue un pilier central de la stratégie de décarbonation d'Air France. L'intégration progressive des trains OUIGO à l'offre Train+Air permettra à nos clients de bénéficier d'un choix élargi de trajets bas-carbone pour rejoindre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, non seulement depuis les villes déjà desservies par les TGV INOUI, mais également, à partir de 2026, depuis de nouvelles gares en France," a précisé Vincent Etchebehere, explique Directeur du Développement Durable et des Nouvelles Mobilités Air France.

"L'intégration des trains OUIGO dans Train + Air marque une nouvelle étape dans le partenariat de SNCF Voyageurs avec Air France, renforçant l'intermodalité et offrant à nos clients une solution de voyage fluide, digitalisée et accessible en une seule réservation" précise de son côté Jérôme Laffon, Directeur de OUIGO

