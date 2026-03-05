Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Le Bahia Principe Luxury Runaway Bay rouvrira le 1er avril 2026 - Photo : Bahia Principe Luxury & Resorts
Le groupe hôtelier Bahia Principe poursuit la rénovation de ses établissements en Jamaïque.
Le Bahia Principe Luxury Runaway Bay rouvrira ses portes le 1er avril 2026, tandis que le Bahia Principe Grand Jamaica fait actuellement l’objet d’une rénovation complète avec une réouverture prévue le 1er décembre 2026.
Fermé temporairement pour travaux, le Bahia Principe Luxury Runaway Bay a bénéficié de plusieurs améliorations.
Situé sur la côte nord de la Jamaïque, à Runaway Bay, l’établissement s’adresse à une clientèle adulte uniquement. Il compte 642 Junior Suites Deluxe d’environ 53 m², proposées avec vue sur le jardin, la mer ou en front de mer.
Le Bahia Principe Luxury Runaway Bay rouvre après plusieurs rénovations
Parmi les évolutions annoncées figurent l’extension de la terrasse du lobby, ainsi qu’une rénovation et une nouvelle décoration du lobby bar.
Plusieurs restaurants ont également été entièrement réaménagés. C’est notamment le cas du restaurant buffet principal Jazmín, ainsi que des restaurants à la carte Picasso, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne, et Thali, dédié à la gastronomie indienne.
L’hôtel fonctionne selon une formule tout compris 24 heures sur 24, incluant l’ensemble des repas et boissons, un service en chambre permanent, ainsi qu’une sélection d’alcools internationaux.
Les clients ont également accès à différentes infrastructures telles que trois piscines, plusieurs bars et restaurants, un spa, une salle de sport ou encore des installations dédiées aux activités sportives et aux animations quotidiennes.
Des activités nautiques, des ateliers ou encore des spectacles font partie du programme proposé aux clients.
Le Bahia Principe Grand Jamaica en rénovation
De son côté, le Bahia Principe Grand Jamaica est actuellement en cours de rénovation complète.
L’établissement doit rouvrir le 1er décembre 2026, avec des infrastructures modernisées et une expérience client améliorée.
Le groupe indique que davantage d’informations concernant l’ampleur des travaux et les nouveautés prévues seront communiquées ultérieurement.
