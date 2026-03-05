Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Parmi les évolutions annoncées figurent l’extension de la terrasse du lobby, ainsi qu’une rénovation et une nouvelle décoration du lobby bar.



Plusieurs restaurants ont également été entièrement réaménagés. C’est notamment le cas du restaurant buffet principal Jazmín, ainsi que des restaurants à la carte Picasso, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne, et Thali, dédié à la gastronomie indienne.



L’hôtel fonctionne selon une formule tout compris 24 heures sur 24, incluant l’ensemble des repas et boissons, un service en chambre permanent, ainsi qu’une sélection d’alcools internationaux.



Les clients ont également accès à différentes infrastructures telles que trois piscines, plusieurs bars et restaurants, un spa, une salle de sport ou encore des installations dédiées aux activités sportives et aux animations quotidiennes.



Des activités nautiques, des ateliers ou encore des spectacles font partie du programme proposé aux clients.