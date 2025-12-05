Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries

Bahia Principe Hotels & Resorts a officiellement inauguré son premier hôtel exclusivement réservé aux adultes aux îles Canaries :



Cette ouverture, annoncée à Palma le 2 décembre 2025, coïncide avec le 30ᵉ anniversaire de la marque et marque une étape importante dans l’évolution du groupe vers des modèles plus personnalisés et plus connectés à l’identité locale.



L’inauguration s’est déroulée en présence de la famille Piñero, propriétaire et investisseur du projet, ainsi que de plusieurs représentants institutionnels : Lope Afonso, vice-président et conseiller au Tourisme du Cabildo de Tenerife, Dimple Melwani, CEO de Tourism of Tenerife, et



L'établissement a fait l'objet d'une reconceptualisation complète visant à rehausser les standards de qualité, tant dans l'architecture que dans les services proposés. Le Bahia Principe Luxury Tenerife compte 268 chambres et deux piscines rénovées, ainsi qu'une offre culinaire structurée autour de quatre restaurants. Le groupe introduit également un espace exclusif, The Club, comprenant 48 chambres de catégorie supérieure et une piscine à débordement réservée à ses clients.



Bahia Luxury Tenerife : une identité architecturale et gastronomique ancrée dans la culture canarienne