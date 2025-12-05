TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries

Un établissement entièrement repensé à Tenerife


Le groupe inaugure Bahia Principe Luxury Tenerife, un hôtel réservé aux adultes, inspiré par l’identité géologique et culturelle de l’île. L’ouverture s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe à l’occasion de ses 30 ans.


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries ©DepositPhotos/janka3147
Bahia Principe Hotels & Resorts a officiellement inauguré son premier hôtel exclusivement réservé aux adultes aux îles Canaries : Bahia Principe Luxury Tenerife.

Cette ouverture, annoncée à Palma le 2 décembre 2025, coïncide avec le 30ᵉ anniversaire de la marque et marque une étape importante dans l’évolution du groupe vers des modèles plus personnalisés et plus connectés à l’identité locale.

L’inauguration s’est déroulée en présence de la famille Piñero, propriétaire et investisseur du projet, ainsi que de plusieurs représentants institutionnels : Lope Afonso, vice-président et conseiller au Tourisme du Cabildo de Tenerife, Dimple Melwani, CEO de Tourism of Tenerife, et José Miguel Rodríguez Fraga, maire d’Adeje.

L’établissement a fait l’objet d’une reconceptualisation complète visant à rehausser les standards de qualité, tant dans l’architecture que dans les services proposés. Le Bahia Principe Luxury Tenerife compte 268 chambres et deux piscines rénovées, ainsi qu’une offre culinaire structurée autour de quatre restaurants. Le groupe introduit également un espace exclusif, The Club, comprenant 48 chambres de catégorie supérieure et une piscine à débordement réservée à ses clients.

Bahia Luxury Tenerife : une identité architecturale et gastronomique ancrée dans la culture canarienne

Le Bahia Luxury Tenerife a été pensé comme un hommage direct à l'environnement naturel et culturel des Canaries. La conception architecturale intègre des éléments liés à la géologie volcanique de l’archipel, à la mer ou encore aux plantations de bananiers, notamment visibles dans les espaces de restauration.

Cette approche reflète la volonté du groupe de renforcer l’authenticité de ses implantations et de mettre en avant le patrimoine local. L’aménagement intérieur s’appuie sur les textures, les matériaux et les couleurs caractéristiques de Tenerife afin de créer une atmosphère connectée au territoire.

La gastronomie occupe une place centrale dans cette transformation. Le groupe a intégré deux nouveaux restaurants de spécialités : l’un dédié à la cuisine canarienne et l’autre conçu comme un steakhouse. L’objectif est de valoriser les produits locaux et d’offrir une expérience culinaire directement inspirée du terroir insulaire. Les autres restaurants participent également à cette orientation, avec des références explicites aux traditions culinaires du territoire.

La rénovation globale du resort vise ainsi à aligner l’offre hôtelière sur les nouveaux standards du segment adults-only, en privilégiant des expériences calmes, une atmosphère soignée et une immersion culturelle maîtrisée.

