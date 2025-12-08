PARCOURS
© Jean-Baptiste Delsuc
1993 – 2000 : Skipper et Gérant
2000 – 2002 : Directeur d’exploitation de 6 bases nautiques dans les Dom TOM et Seychelles
2002 – 2004 : Chargé de mission Nouvelles Frontières
2005 – 2008 : Directeur des activités réceptives Nouvelles Frontières
2008 – 2011 : Directeur de production spécialiste & réceptifs Nouvelles Frontières
2011 – 2012 : Directeur du tour opérateur Nouvelles Frontières
2012 – 2015 : Directeur des activités spécialistes TUI France
2015 – 2017 : Directeur commerciale et filiales Fram
2015 – maintenant : Co-fondateur de la société My Urban Experience
2024 – 2025 : DGA Top of Travel
2025 – maintenant : Head of Tour Operator TUI France.
2000 – 2002 : Directeur d’exploitation de 6 bases nautiques dans les Dom TOM et Seychelles
2002 – 2004 : Chargé de mission Nouvelles Frontières
2005 – 2008 : Directeur des activités réceptives Nouvelles Frontières
2008 – 2011 : Directeur de production spécialiste & réceptifs Nouvelles Frontières
2011 – 2012 : Directeur du tour opérateur Nouvelles Frontières
2012 – 2015 : Directeur des activités spécialistes TUI France
2015 – 2017 : Directeur commerciale et filiales Fram
2015 – maintenant : Co-fondateur de la société My Urban Experience
2024 – 2025 : DGA Top of Travel
2025 – maintenant : Head of Tour Operator TUI France.
DIPLOMES
- Maîtrise de gestion ESSEC (2003)
- Licence de chimie Paris VI (1991)
- Licence de chimie Paris VI (1991)
DISTINCTIONS & MANDATS
- Président de My Urban Experience