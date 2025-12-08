1993 – 2000 : Skipper et Gérant

2000 – 2002 : Directeur d’exploitation de 6 bases nautiques dans les Dom TOM et Seychelles

2002 – 2004 : Chargé de mission Nouvelles Frontières

2005 – 2008 : Directeur des activités réceptives Nouvelles Frontières

2008 – 2011 : Directeur de production spécialiste & réceptifs Nouvelles Frontières

2011 – 2012 : Directeur du tour opérateur Nouvelles Frontières

2012 – 2015 : Directeur des activités spécialistes TUI France

2015 – 2017 : Directeur commerciale et filiales Fram

2015 – maintenant : Co-fondateur de la société My Urban Experience

2024 – 2025 : DGA Top of Travel

2025 – maintenant : Head of Tour Operator TUI France.