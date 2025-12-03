Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Pour accompagner cette opération, Ôvoyages déploie de nouveaux outils sur son portail B2B et met à disposition des supports marketing prêts à l’emploi : vidéos, flyers, navigation simplifiée et mise en avant des stocks disponibles en quantités limitées.



Le lancement de ces ventes anticipées constitue également une étape importante du développement du site B2B.



La programmation couvre une vaste zone touristique, du bassin méditerranéen jusqu’au Moyen-Orient. Les clients pourront réserver vers : Albanie, Bulgarie, Corfou, Crète, Croatie, Dubaï, Égypte, Espagne, Fuerteventura, Grande Canarie, Grèce, Italie, Lanzarote, Majorque, Minorque, Monténégro, Portugal, Rhodes, Sardaigne, Sicile, Tenerife, Tunisie et Turquie.



Avec cette opération Early Booking, Ôvoyages souhaite garantir le meilleur prix aux clients sans attendre les traditionnelles promotions de dernière minute...