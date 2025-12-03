TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

35 produits sont proposés


Ôvoyages lance sa première opération Early Booking ouverte à toutes les agences pour l’été 2026, avec 23 destinations, 35 produits exclusifs et des prix d’appel dès 399 €.


Rédigé par le Jeudi 4 Décembre 2025

Photo ÔVoyages
Du 5 au 21 décembre 2025, Ôvoyages inaugure une vaste opération Early Booking dédiée aux ventes été 2026, ouverte à toute la distribution.

L’initiative permet désormais aux agences de proposer une sélection exclusive de produits en avant-première, avec des prix d’appel dès 399 € et la possibilité pour les agents de tripler leurs miles sur Miles Attack en déclarant leurs ventes.

Pour cette première opération ouverte à tout le réseau, Ôvoyages met en avant un portefeuille particulièrement diversifié. Au total, 23 destinations et 35 produits sont proposés, dont 16 Ôclub, 7 Smart Club, 2 Ôcity Xperience, 9 hôtels By Ôvoyages, ainsi qu’une croisière Ôclub Expérience en Égypte négociée spécialement pour l’opération.

Une opération aussi pour les familles

Le dispositif a également été pensé pour les familles.

Le travail mené avec les partenaires hôteliers a permis d’obtenir des conditions avantageuses, notamment sur les tarifs enfants, valables du 1er juin au 30 septembre 2026, indique le voyagiste.

« Ce n’est pas juste une opération commerciale, c’est vraiment un travail de longue haleine qui a été mené par les acheteurs et adapté sur mesure aux exigences du marché », souligne Raouf Benslimane président du voyagiste.

Early Booking Ôvoyages : meilleur prix garanti

Pour accompagner cette opération, Ôvoyages déploie de nouveaux outils sur son portail B2B et met à disposition des supports marketing prêts à l’emploi : vidéos, flyers, navigation simplifiée et mise en avant des stocks disponibles en quantités limitées.

Le lancement de ces ventes anticipées constitue également une étape importante du développement du site B2B.

La programmation couvre une vaste zone touristique, du bassin méditerranéen jusqu’au Moyen-Orient. Les clients pourront réserver vers : Albanie, Bulgarie, Corfou, Crète, Croatie, Dubaï, Égypte, Espagne, Fuerteventura, Grande Canarie, Grèce, Italie, Lanzarote, Majorque, Minorque, Monténégro, Portugal, Rhodes, Sardaigne, Sicile, Tenerife, Tunisie et Turquie.

Avec cette opération Early Booking, Ôvoyages souhaite garantir le meilleur prix aux clients sans attendre les traditionnelles promotions de dernière minute...

Lu 160 fois

Tags : ovoyages
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
