Hôtellerie de luxe : Marriott ajuste son offre pour coller aux nouvelles attentes

Alors que se tient à Cannes l’International Luxury Travel Market (ILTM), le groupe Marriott International Inc, numéro un mondial de l'hôtellerie, a confirmé l'ajustement de ses orientations stratégiques pour coller aux nouvelles aspirations des voyageurs les plus fortunés.
Ces ajustements tiennent en quelques mots : longévité, connexion et expériences transformatrices.
La clientèle fortunée semble en effet de plus en plus soucieuse de prendre soin d’elle-même. « Le luxe a évolué : il ne s’agit plus seulement de ce que l’on possède, mais de ce que l’on ressent », fait valoir Tina Edmundson, President of Luxury, Marriott International.
Et de préciser : « aujourd’hui, les voyageurs recherchent des expériences qui équilibrent bien-être personnel, connexion et découverte, et dont l’impact se prolonge bien au-delà du séjour. »
Sous l’égide de ses sept marques emblématiques - The Ritz-Carlton, St. Regis Hotels & Resorts, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, JW Marriott et Bvlgari Hotels & Resorts-, le portefeuille du Luxury Group by Marriott International, composé de plus de 529 propriétés, s'étend désormais à 73 pays et territoires.
Si le Luxury Group by Marriott, très diversifié, veut ouvrir la voie à une nouvelle ère dans laquelle les clients fortunés dépassent les frontières habituelle du luxe, il entend le faire en garantissant à chacune de ses marques une offre de bien-être distincte et pleine de sens.
Ainsi, au Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Bali les hôtes peuvent participer à la cérémonie traditionnelle du feu Homa Yajna dirigée par des prêtres locaux, cueillir des herbes sauvages et des fruits tropicaux, pratiquer la thérapie du sommeil yogique et apprendre des techniques de méditation Vipassana.
A The St. Regis Atlanta, le bien-être holistique se manifeste à travers des séances guidées de respiration et des thérapies avec des bols tibétains, accompagnés de pierres de sel de l’Himalaya.
Ouvert en 2025, The Lake Como EDITION, un joyau du XIXᵉ siècle réinventé en retraite intime, poussera encore plus loin l'expérience avec The Longevity SPA, qui proposera des thérapies pionnières de biohacking, des rituels inspirés des Blue Zones directement en Italie et aussi des soins régénératifs soutenant véritablement la santé à long terme.
Marriott : expériences "transformationnelles"
Pour répondre aux attentes croissantes "d'expériences transformationnelles", ancrées dans un lieu, une culture et une histoire locale, le Luxury Group de Marriott développe aussi des programmes basés sur l’apprentissage, l’exploration et l’immersion culturelle.
Par exemple des vols privés vers la Texas Wine Country organisés par The Ritz-Carlton Dallas, Las Colinas, des séjours de plusieurs jours au Lake House à The Ritz-Carlton Reynolds, Lake Oconee, mais aussi des expériences telles que la cueillette de truffes avec des experts locaux en Toscane, une séance d’astronomie privée sous un ciel étoilé à The Ritz-Carlton, Dove Mountain, ou la plantation de coraux au The St. Regis Bora Bora Resort.
Ce virage vers un voyage à dimension émotionnelle et sens profond se manifeste peut-être le plus clairement, poursuit un communiqué de Marriott, avec le lancement de St. Regis Estates, une nouvelle expression ultra luxueuse dédiée à des propriétés riches en héritage, en émotions et ayant un caractère unique.
Conçues comme des escapades exclusives et raffinées, sublimées par le service de majordome signature et des rituels traditionnels, toutes ces propriétés d’exception offriront des espaces naturels étendus et une architecture chargée d’histoire combinée avec une intimité inégalée et un service hautement personnalisé.
La première à être annoncée, The Resort at Pelican Hill, a St. Regis Estate, prévoit une transformation complète en 2027, établissant une nouvelle référence pour le luxe à l’échelle d’un domaine au sein du portefeuille St. Regis.
2026 : une brassée de nouvelles ouvertures
W Hotels va ouvrir un établissement à Riyad, nouvelle destination luxe du Moyen-Orient (© Deposit Photos)
En 2026, les différentes marques luxe du groupe Marriott International vont se renforcer encore avec de nouvelles ouvertures.
Ainsi, St. Regis Hotels & Resorts va poursuivre sur sa dynamique avec l'arrivée du The St. Regis Budapest, suivie par celle du The St. Regis London au cœur de Mayfair. Plus tard dans l’année, The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún offrira un sanctuaire lumineux sur la côte caribéenne du Mexique. En 2027, St. Regis Estates est attendu avec The Resort at Pelican Hill, a St. Regis Estate, qui apportera le glamour signature et les rituels de la marque dans des retraites rares et riches en héritage.
De son côté, la marque JW Marriott va s'installer en Indonésie avec le JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa. La marque inaugurera également son premier resort all-inclusive de luxe, le JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, au Costa Rica .
Pour sa part, The Luxury Collection prévoit l’ouverture de Amoh, à Rhodes ; de Roomers ParkView, à Francfort ; et du très attendu Hotel The Mitsui Hakone, au Japon.
Par ailleurs, après une année marquée par le lancement de Luminara, le troisième navire de The Ritz-Carlton Yacht Collection, et l’ouverture de deux propriétés Ritz-Carlton Reserve — au Costa Rica et au Mexique —, The Ritz-Carlton annonce pour 2026 l’ouverture très attendue de The Ritz-Carlton, Wuhan qui renforcera la présence de la marque en Asie. Parallèlement, The Ritz-Carlton, San Juan fera son retour à Porto Rico, sur la plage d’Isla Verde.
Enfin, en 2026, W Hotels ouvrira le W Riyadh – KAFD et réalisera des transformations profondes dans les W Bali – Seminyak, W Barcelone et W Nashville.
