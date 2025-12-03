Hôtellerie de luxe : Marriott ajuste son offre pour coller aux nouvelles attentes

En 2026, les différentes marques luxe du groupe Marriott International vont se renforcer encore avec de nouvelles ouvertures.



Ainsi, St. Regis Hotels & Resorts va poursuivre sur sa dynamique avec l'arrivée du The St. Regis Budapest, suivie par celle du The St. Regis London au cœur de Mayfair. Plus tard dans l’année, The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún offrira un sanctuaire lumineux sur la côte caribéenne du Mexique. En 2027, St. Regis Estates est attendu avec The Resort at Pelican Hill, a St. Regis Estate, qui apportera le glamour signature et les rituels de la marque dans des retraites rares et riches en héritage.



De son côté, la marque JW Marriott va s'installer en Indonésie avec le JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa. La marque inaugurera également son premier resort all-inclusive de luxe, le JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, au Costa Rica .



Pour sa part, The Luxury Collection prévoit l’ouverture de Amoh, à Rhodes ; de Roomers ParkView, à Francfort ; et du très attendu Hotel The Mitsui Hakone, au Japon.



Par ailleurs, après une année marquée par le lancement de Luminara, le troisième navire de The Ritz-Carlton Yacht Collection, et l’ouverture de deux propriétés Ritz-Carlton Reserve — au Costa Rica et au Mexique —, The Ritz-Carlton annonce pour 2026 l’ouverture très attendue de The Ritz-Carlton, Wuhan qui renforcera la présence de la marque en Asie. Parallèlement, The Ritz-Carlton, San Juan fera son retour à Porto Rico, sur la plage d’Isla Verde.



Enfin, en 2026, W Hotels ouvrira le W Riyadh – KAFD et réalisera des transformations profondes dans les W Bali – Seminyak, W Barcelone et W Nashville.