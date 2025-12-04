Budget 26 : le Sénat vole au secours du pavillon français

" À ce niveau-là, ce n’est même plus un effet d’aubaine !



Vous remplacez un vieux coucou par un avion moderne et vous obtenez 30 % de réduction d’impôt. Tous les avions modernes consomment entre 15 % et 20 % de moins que les vieux coucous, sachant que les avions que l’on remplace aujourd’hui ont généralement 30 ou 40 ans.



(..) Est-ce que cela conduira Ryanair à s’installer en France ? J’en doute ! À ce compte-là, la France n’est plus un paradis fiscal, c’est l’Eldorado des compagnies aériennes, " avait alors expliqué Roland Lescure.



Un texte qui avait alors recueilli 33 voix pour et 255 contre.



Cette fois-ci présenté au Sénat, le gouvernement s'est encore opposé à cette proposition, mais les élus ont voté en faveur de cet aménagement fiscal.



Pour terminer, l'un des derniers amendements adoptés concerne les marins embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu (Wallis-et-Futuna).



Il permet de rétablir une égalité fiscale et donc de faire bénéficier les personnels embarqués, notamment sur les navires de Ponant et du Club Med, de la même exonération d’impôt sur le revenu que celle applicable aux marins du RIF (Registre International Français).



Reste maintenant à savoir ce qu'il va advenir de ces dispositions.



" Pour la stabilité, il faut un budget avant la fin de l'année.



Si ce n’est pas le cas, alors il faudra recourir à la loi spéciale, avec le même niveau de fiscalité. Ce serait le scénario le moins dramatique, les Espagnols connaissent ça depuis deux ans.



J’ai du mal à voir comment un budget peut être voté. Il y a un 49.3, mais le Premier ministre s’est engagé à ne pas y recourir, " confiait Gabriel Attal lors du congrès Selectour.



Un budget sans 49.3 paraît de plus en plus hypothétique, comme l'application de ces amendements…