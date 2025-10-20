Lecornu II : Touche pas à nos (aides) vacances ! [ABO]

Alors, on pourrait se dire qu’au lieu de taxer toujours plus, le gouvernement devrait plutôt chercher à améliorer ce triste score, pour permettre aux Français de refaire nation, de ne plus laisser des millions de concitoyens sur le bord de la route, et d’alimenter notre économie en emplois non délocalisables.



Mais non. La seule grille de lecture qui prévaut chez nos dirigeants politique reste celle de l’austérité budgétaire. Celle-là même qui fait grimper les extrêmes à chaque élection.



Car moins on voyage, moins on partage, moins on se rencontre, plus on se replie sur soi, on jalouse et on méprise l’autre.



Et en lisant à voix haute ce texte, Gaby, ma fille de 2 ans et demi, me demande : " au fait, Papou, c’est quoi la devise de la France ? "

Oui, elle est précoce… comme son génie de père ;O))



Je n’ose lui répondre " regarde sur le fronton de ton école " - elle ne sait pas encore lire, elle n’a pas 3 ans. Je préfère puiser mon inspiration dans les mots d’un vieux sage à la barbe blanche, qui va bientôt faire son retour en prime time sur M6.



"Le Père Noël ?", me demande-t-elle. " Non, je parle de Jean-Pierre Nadir ! " C’est un peu le Père Noël… des startuppers.



Au détour d’un appel, il me disait : " nous devrions réinventer notre devise. Nous avons totalement déresponsabilisé les gens. Nous avons installé dans les esprits l’idée qu’il ne faut plus faire d’effort, puisque personne n’en fait.



Résultat : beaucoup biaisent le système, quand d’autres en profitent. Nous devrions plutôt pousser chacun à faire des efforts, dans une logique de bien commun.



Par exemple, je ne me fais pas rembourser mes fiches de soins, car j’en ai les moyens.



Je veux bien payer plus d’impôts, je trouve ça normal. Nous ne devons pas vivre dans un modèle qui met de côté le mérite, ni dans un modèle qui confond égalité et égalitarisme. "



Comme quoi, le " LFIste " trouve du bon partout, même chez les Bretons !



Pour que demain, nous puissions lire sur les frontons des mairies de France : liberté, égalité, fraternité… et vacances pour tous !