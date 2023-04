Retraites : le recul de l'âge de départ impactera aussi le tourisme 🔑

Et là vous vous demandez pourquoi cette transition brutale et ce que vient fait le tourisme là-dedans...Dans ce cas, je vous invite à vous balader en Bretagne, au Pays Basque ou encore sur la côte normande en ce moment, mais aussi à jeter un coup d'oeil dans votre agence de voyages de quartier.Vous comprendrez assez vite, où je veux en venir : les têtes blanches sont partout et en forte représentation.Nos anciens ont non seulement un budget supérieur aux actifs français, mais ils ont surtout plus de temps, en plus d'être relativement en bonne santé.Les retraités ont autant la bougeotte que le reste de la population. D'ailleurs l'étude de juin 2022 du Crédoc démontre que les personnes retirées de la vie active ont un taux de départ de 68% en 2020, contre 50% en 2022.Le covid a provoqué quelques frayeurs, chez nos compatriotes.Seuls les couples avec enfant (69%), les cadres et professions intellectuelles (72%) et les hauts revenus (82%) font mieux.Les patrons de la profession n'ont pas moufté sur le débat occasionné par la réforme. Et pourtant :En décalant de deux ans le départ des travailleurs,Surtout que dans le même temps et comme le dit si bien notre Josette nationale, une partie de la population retraitée y regardera à deux fois avant de s’engager dans un voyage, en raison d'une espérance de vie en bonne santé, limitée à 65,6 ans pour les hommes.