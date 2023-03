Comment la réforme des retraites éclaire les difficultés du tourisme

Devons-nous pour autant nous vivre notre destin sans réagir sauf par convulsions collectives de masse et sans réelle proposition d’avenir et de prospective si ce n’est retirer un texte de loi pour au final ignorer les évolutions du monde et revenir à une situation originelle souvent insatisfaisante ?



Se transformer, n’est-ce pas accepter de se remettre en question ? Se transformer, est-ce seulement parler d’innovation comme on scande des reliques ? Ou bien est-ce embrasser une méthodologie collective et globale, fondée sur notre raison d’être, notre stratégie et au final notre organisation ?



Pourrons-nous encore longtemps refuser cette évidence qu’une somme d’égos et d’individualismes ne forme pas un collectif puissant, volontaire et efficace ? Est-il par exemple envisageable d’appréhender une nouvelle culture du travail en lieu et place d’une réforme sclérosée et sclérosante des retraites ?



Le monde du tourisme pourrait y contribuer. Les questions de nouveaux modèles, de flexibilité, de modes de rémunération, de participation des salariés aux résultats ne pourront pas être longtemps encore mis sous le tapis.



Si la France refuse en partie la standardisation qu’incarne notamment l’Amérique du Nord, cela ne lui garantit aucune particularité et bien entendu aucun leadership dans le monde.



Nous devons espérer un renouveau collectif, aspirer à trouver un nouvel élan qui pourrait, comme ce fut le cas à la fin du 18ème siècle, lui conférer un statut exemplaire. Ce n’est pas la technologie qui nous fera prendre de l’avance. Mais c’est bien par une culture différente, à la fois comportementale et managériale, que notre culture peut réécrire son propre génie.



En inventant de nouveaux codes, en proposant de nouvelles habitudes et surtout en chassant les non-dits qui tuent à petit feu le « génie français », directement hérité de nos ancêtres à la fois lointains et si proches, les peuples de Gaule, Arvenes, Deciates ou Eduens.