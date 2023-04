Gray panthers

Beaucoup de fédérations sportives japonaises ont des ligues pour des joueurs du 3ème ou même du 4e âge. Ainsi, la Fédération de football senior de Tokyo a créé des ligues pour ses anciens. En 2008, c’était la ligue des plus de 60 ans, depuis 2018, on peut suivre les matchs des plus de 70 ans et désormais ceux des octogénaires.

Le tourisme des seniors n’a jamais été le fort de la France. Un salon annuel, quelques agences proposant des séjours et des tarifs, un transporteur offrant des cartes « avantage », des clubs municipaux programmant des excursions et unC’est peu et d’autant plus inquiétant que même les musées nationaux n’offrent pas toujours des tarifs pour les plus de 60 ans (retraités ou pas) qui pourtant constitueraient une excellente clientèle d’appoint aux heures creuses.On est donc loin, très loin des pratiques nord-américaines et de leurs énormes associations de «», des clubs sportifs japonais* ou ibériques et scandinaves qui accordent une large place à cette population et la favorisent à travers des structures, équipements, clubs, associations, stations touristiques adaptées, croisières et réductions tarifaires…En fait, on reste dans la lignée de l’ensemble de la politique nationale vis-à-vis d’une vieillesse qui pourtant a bien changé. Les seniors d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Les retraités non plus. Plus en forme, habitués à faire du sport, à avoir une activité intellectuelle, et