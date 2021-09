FUTUROSCOPIE - Occupons-nous enfin du marché senior !

Comment en est-on arrivés là ? Le vieillissement de la population des pays développés repose sur une mécanique démographique à plusieurs composantes : d’une part, l’arrivée aux âges avancés des générations du baby-boom et l’allongement de leur vie ; d'autre part, les effectifs de population plus jeunes. Si bien que sur l’ensemble des 40 pays étudiés*, les personnes âgées de 65 ans et plus sont près de 4 fois plus nombreuses en 2020 qu’en 1950, passant de 54 millions à 222 millions.



Sur cette même période, la France a connu une augmentation soutenue de sa population âgée, avec une accélération importante depuis 2011.



Mais, du fait des effectifs des plus jeunes, relativement plus importants que dans d'autres pays, l’Hexagone ne devrait pas faire partie des pays où le vieillissement sera le plus impressionnant : la part des 65 ans et plus serait en 2050 de 28 % en France, autour de 36 % dans les pays du Sud de l'Europe, et de 38 % au Japon et en Corée du Sud.



Cette dernière deviendra ainsi le pays le plus « vieux » en 2050, alors qu’elle faisait partie des plus jeunes en 1950. Le Japon aujourd’hui compte 36,4 millions de plus de 65 ans !