Tourisme : Olivia Grégoire alerte sur les conséquences des manifestations !

Autre motif de satisfaction : l'attractivité de l'économie touristique se matérialise par des investissements records." se félicite Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée entre autres du Tourisme.Des dépenses qui ont été observées dans l'hôtellerie de plein air, les équipements culturels et le cyclotourisme.Alors que tous les indicateurs sont au vert, si ce n'est la vigilance par rapport à la situation sociale, la représentante du gouvernement a rappelé que des efforts doivent être encore faits sur la qualité de l'offre touristique.L'exécutif veut accompagner la montée en gamme de la destination France.Ce n'est pas tout, car notre pays doit rester au plus près des nouvelles aspirations des voyageurs. D'après la dernière étude de l'UNAT, commandée par ADN Tourisme, les Français veulent donner de la valeur à leurs séjours, des expériences et une reconnexion à la nature." dévoile le président d'ADN Tourisme.Le durable est une préoccupation, mais aussi pour le porte-monnaie et le confort.