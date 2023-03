Grève 23 mars : journée noire dans les transports !

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 23 mars, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro. Le trafic sera quasi normal sur les réseaux Bus et Tramway. ⤵️ pic.twitter.com/JvDEkEs5X1 — RATP Group (@RATPgroup) March 21, 2023

La RATP prévoit pour la journée du 23 mars 2023 un trafic très perturbé sur les réseaux. En revancheSur le réseau du métro, le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14. Il sera perturbé sur les lignes 2, 3, 3bis,5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.Sur le RER A le trafic sera très perturbé. Les voyageurs doivent prévoir en moyenne 1 train sur 2. (Pas de changement de train nécessaire à Nanterre–Préfecture. En raison de travaux, aucun train entre Cergy–Le Haut et Maisons-Laffitte à partir de 22h15. Bus de substitution au départ de Sartrouville. Les horaires seront précisés le 22 mars à partir de 17h00 sur le blog de la ligne A.)Sur le RER B, il y aura en moyenne 1 train sur 2. Il n'y aura pas de changement de train nécessaire à Gare du Nord. Les horaires des premiers et derniers départs seront précisés le 22 mars à partir de 17h00 sur le blog de la ligne B.A Marseille, les transports en commun seront aussi perturbés. De fortes perturbations sont à prévoir annonce le Réseau des transports marseillais (RTM) sur son site. Un service normal devrait être de retour dès le 24 mars 2023.