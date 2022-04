SNCF, les actualités et informations clés de l'entreprise

La France comptait six compagnies de chemin de fer qui exerçaient sans se rencontrer. Il s'agit notamment de :● compagnie PLM (Paris Lyon Méditerranée)● compagnie d’Orléans● compagnie du Midi● compagnie du Nord● compagnie de l’EST● le réseau de l’État.Le 1er janvier 1938,. Cette dernière va évoluer et devenir un appui stratégique. Peu de temps après, elle passera au service de l’occupant Allemand. Des convois transportèrent des juifs vers des destinations méconnues. Dans ce conflit, des groupes de personnes se réunissent pour mener la bataille du rail. Le pays sera libéré de l’occupant et la reconstruction des chemins de fer recommence. Les vapeurs laisseront la place aux motrices. En 1953, un projet moderne est dévoilé au grand public. Il s’agit du TGV. Ce nouveau réseau va s’étendre jusque dans chaque recoin du pays. Le TGV comptait plus de 25 0000 agents assurant le déplacement de centaines de millions de voyageurs.En 1981, François Mitterrand inaugure la première ligne TGV entre Paris et Lyon. Cette époque est aussi celle des records. Le TGV parcourt 380 km/h le 26 février 1981, 515,2 km/h le 18 mai 1990 et enfin 574 km/h le 3 avril 2007. En octobre 1984, les postes à pouvoir étaient déjà accessibles à toutes et à tous. Les femmes avaient la possibilité de postuler à tous les postes pour lesquels elles sont qualifiées. Il y avait ainsi des femmes conductrices ou inspectrices de 2e classe et parfaitement à l’aise dans l’exercice de leurs fonctions. À la SNCF, il était possible d’avec possibilité de gravir des échelons par des promotions internes. En 2018, la SNCF fête ses 80 ans. Aujourd’hui, elle a fait une avancée majeure dans la digitalisation de ses prestations et plusieurs services sont accessibles en ligne.Depuis 2020, elle doit faire face à un nouveau défi, celui de l'ouverture à la concurrence.Après le fret ferroviaire puis les lignes internationales dans les années 2000, les longues distances voyageurs (grande vitesse et INTERCITÉS) et les TER s’ouvrent progressivement à la concurrence. En décembre 2021, le premier concurrent grande vitesse sur Paris-Lyon a débarqué sur le marché français.L'ouverture progressive à la concurrence pour Transilien est prévue entre 2023 et 2039 en fonction des lignes en Île-de-France.