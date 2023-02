Didier Arino : "2023, encore une année record pour les départs en vacances" 🔑

TourMaG : Quels types d'hébergements marchands sont privilégiés ?



Didier Arino : Nous enregistrons une hausse des locations. Sur le camping, la tendance est la même que l'an dernier.



Nous avons un retour des Clubs et des villages vacances. Nous notons aussi une explosion des recherches sur Internet et des réservations via les plateformes : Booking, Airbnb & Co, les comparateurs...



TourMaG : Quid du printemps ?



Didier Arino : Le printemps est excellent. Quand les Français partent en hiver et au printemps, en général il y a un petit décalage en été.



Aujourd'hui nous ne le voyons pas dans les chiffres. Juillet n'est pas moins bien réservé que l'an dernier, à date... Après est-ce que les réservations de dernière minute se feront ? Est-ce que la dégradation du pouvoir d'achat des Français va les conduire à revoir leurs arbitrages ? Pour l'heure nous n'en savons rien.



Une chose est sûre pour les multi-partants, c'est-à-dire les CSP + : l'inflation ne changera rien à leurs plans. Ces voyageurs (commerçants, chefs d'entreprise, profession libérale, cadres...) se disent " nous ne savons pas de quoi sera fait demain, il faut en profiter".



La période de vacances reste une sorte de jardin d'Eden pour se retrouver en famille ou entre amis, ou pour vivre un défi sportif avec des séjours thématiques. Cette clientèle souhaite de l'extraordinaire et des expériences au-delà de l'offre standardisée.



Les clients "se lâchent" et de plus en plus de clients loisirs veulent voyager en business. C'est une tendance de plus en plus forte. Pour les voyagistes à l'évidence, cette clientèle tire les paniers vers le haut.