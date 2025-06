Portugal en été : Des opportunités uniques pour créer des expériences inoubliables

L'été au Portugal est une invitation à la découverte active. Des sorties en voilier sur le Tage ou le Douro, des régates exclusives sur l'Atlantique, des randonnées le long des falaises ou des balades à vélo à travers les vallées viticoles, le pays offre une grande variété d'expériences liant nature, aventure et bien-être.



Pour ceux qui préfèrent un été plus culturel, les centres historiques des villes portugaises sont de véritables musées à ciel ouvert. À Lisbonne, les quartiers d'Alfama et de Mouraria conservent l'âme de la ville avec leurs ruelles labyrinthiques, leurs azulejos centenaires et leurs miradouros cachés. À Porto, la Ribeira reste une carte postale vivante, mais c'est dans les ateliers créatifs, les caves de vin et les marchés rénovés que la ville révèle son visage le plus contemporain.



