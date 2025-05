Tradition en Capes Noires : Vie Académique et Son du Fado au Portugal

Au Portugal, devenir étudiant ne représente pas seulement une étape de la vie — c’est une entrée dans un monde de symboles, de communauté et de rites initiatiques. Le traje académico — tenue académique traditionnelle composée d’un costume et d’une cape noire — est immédiatement reconnaissable et chargée de signification. Porté par les étudiants à travers le pays, cet uniforme symbolise l’égalité, l’humilité et le respect des traditions.



La vie académique est également régie par un ensemble unique de coutumes, parfois mal comprises, appelées praxe académica. La praxe est un système de rituels qui favorise la camaraderie et l’intégration des nouveaux étudiants dans la culture universitaire. Des cérémonies d’initiation ludiques pour les nouveaux (caloiros) aux processions et défilés officiels, ces traditions créent des liens durables et un sentiment d’appartenance à quelque chose de plus grand que soi.



Les grandes villes étudiantes comme Lisbonne, Porto, Braga ou Évora célèbrent ces coutumes à leur manière. Des événements tels que la Semana Académica (Semaine Académique) ou la Queima das Fitas (Brûlage des Rubans) sont des moments forts de l’année universitaire, marqués par des concerts, des fêtes de rue, et des instants d’adieu empreints d’émotion pour les étudiants en fin de parcours.



Ces célébrations sont festives et joyeuses, mais aussi profondément symboliques. Elles représentent le passage de la jeunesse à l’âge adulte, de l’étudiant au citoyen — et offrent aux visiteurs un aperçu du respect collectif du Portugal pour le savoir, l’histoire et la communauté.