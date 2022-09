Visiter le Portugal, c'est bien plus que visiter les sites les plus importants de chaque ville, ses monuments ou profiter des plages magnifiques et des paysages diversifiés > Lire la suite Le Portugal est un vieux pays rempli de traditions séculaires, qui renferment un profond symbolisme, qu’il soit religieux ou simplement social > Lire la suite Notre incroyable Portugal, un pays qui a les plus anciennes frontières d'Europe, possède une incroyable variété de paysages, de traditions et un patrimoine culturel unique.Du Nord au Sud de cette belle destination, nos visiteurs peuvent découvrir toute cette diversité qui leur offrira des expériences qu'ils n'oublieront pas.Nos traditions musicales sont également variées et les différentes régions de notre pays ont aussi leurs propres genres musicaux. > Lire la suite Situées dans l’immensité de l’océan Atlantique, 9 perles volcaniques composent un archipel d’une splendeur naturelle sans égal, prêt à être exploré : l’Archipel des Açores. > Lire la suite Le Portugal est un pays d'une extrême beauté avec des paysages à couper le souffle, connu pour son authenticité, sa richesse et diversité tout autant culturelle que naturelle, son climat doux (plus de 3000 heures de soleil par an), sa sécurité et des lieux incroyables pour tout type d'événement. > Lire la suite Le Portugal est un petit pays, cependant, il possède une étonnante diversité de paysages et une richesse naturelle incroyable.Vous pouvez d’ailleurs trouver des preuves de son patrimoine et de sa culture à chaque recoin que vous visitez. > Lire la suite