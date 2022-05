L'été au Portugal – Les fêtes populaires sont à l'honneur

Pendant les mois d'été, du nord au sud du pays, vous pourrez apprécier de nombreuses célébrations qui garantissent une saison remplie de joie.



Juin est le mois des Fêtes des Saints Populaires en l'honneur de Saint Antoine, Saint Jean et Saint Pierre. Ce sont des expériences uniques aussi bien pour tous ceux qui y participent que pour tous ceux qui y assistent.



Ces fêtes, qui se déroulent dans de nombreuses villes et petits villages, ont toutes les mêmes caractéristiques… les rues regorgent d'animation, de divertissement, de danses et de spécialités gastronomiques.



À Lisbonne, la fête populaire de Saint Antoine est une célébration qui a lieu la semaine du 13 juin et rassemble des milliers de personnes qui veulent s'amuser.



Lors de ces festivités, les rues se parent d'arches colorées et de ballons, les maisons se parent de basilic et les gens descendent dans la rue pour manger des sardines grillées et du pain de maïs et, bien sûr, faire la fête !



C’est aussi pendant cette semaine que nous avons les mariages de Saint-Antoine, une cérémonie où plusieurs couples célèbrent leur mariage ensemble, sous la protection du saint réputé pour être le Saint des mariages.