Les traditions de la table de Noël au Portugal

Le jour de Noël, bien que plus calme, est souvent consacré à une nouvelle réunion autour de la table avec des plats généreux comme le leitão assado (porcelet rôti) ou l’agneau. Ce repas est l’occasion de prolonger la célébration et de savourer une fois de plus les plats traditionnels, tout en partageant les moments forts de la veille.



Les traditions culinaires de Noël au Portugal rappellent ainsi l’importance de la famille, de la solidarité et du respect des coutumes. À travers chaque plat et chaque dessert, les Portugais célèbrent l’esprit de Noël dans une atmosphère de chaleur, de convivialité et de partage qui fait de ces fêtes un moment unique et inoubliable.