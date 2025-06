Portugal : Là où la tradition rencontre la modernité

Un pays à l'âme vivante

Le Portugal est souvent décrit comme l’une des plus anciennes nations d’Europe, et il porte son âge avec grâce. Des châteaux mauresques qui dominent les collines aux ruines romaines dissimulées dans les oliveraies, chaque pierre raconte une histoire. Des villes comme Lisbonne, Porto et Coimbra ressemblent à des musées à ciel ouvert — mais elles vibrent de vie, de créativité et de couleurs.



Lisbonne, la capitale, est une ville de contrastes. Un instant, vous écoutez du Fado — la musique traditionnelle portugaise, poignante et envoûtante — dans une taverne à la lueur des bougies d’Alfama, et l’instant suivant, vous sirotez un cocktail sur un rooftop en regardant le soleil se coucher sur le Tage. Les emblématiques tramways jaunes de la ville grincent dans les ruelles escarpées, frôlant des façades centenaires abritant aujourd’hui des galeries d’art contemporain, des espaces de co-working et des boutiques au design innovant.



À Porto, la ville qui a donné son nom au célèbre vin, le même esprit de dualité règne. De vieux ponts enjambent le Douro, reliant la vieille ville à une architecture contemporaine et à des espaces culturels dynamiques. C’est un lieu où les traditions vieillies en fûts rencontrent des perspectives audacieuses.