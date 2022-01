Portugal authentique

Monsanto est le village de granit le plus connu. Ici, des ruelles escarpées sillonnent le village composé de vieilles maisons de granit, qui s'appuient souvent sur le rocher, se confondant avec celui-ci. Un paysage encore préservé du temps et de la modernisation.



Le village historique de Piódão est un ensemble architectural d'une rare beauté en raison de son cadre naturel, mais aussi en raison de son ancienneté et de la préservation des bâtiments, qui s'étendent le long de la pente de la colline avec les maisons en schiste et en ardoise et les fenêtres et portes peintes en bleu.