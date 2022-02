Le Portugal, la destination parfaite pour votre prochain événement !

La vielle ville qui a donné le nom au pays et au Vin de Porto est une ville pleine de charme où l’ancien conjugue parfaitement avec le moderne. Mais le nord du Portugal recèle bien d’autres trésors, comme la haute Vallée du Douro ou la région verte du Minho se trouvent les vignobles du fameux nectar portugais. Découvrez Porto et son histoire sur un segway ou à travers d’une chasse au trésor. Découvrez les quais qui accueillent les plus grandes maisons de vin de Porto dont vous pourrez visiter les chais et déguster le vin. Si vous cherchez l’aventure, partez au volant d’un Jeep 4x4 et traversez les montagnes de la Vallée du Douro avec ses réserves viticoles et ses traditions, ou jetez-vous à l’eau et éprouvez l’adrénaline et sensation unique d’une activité de rafting. Pourquoi pas un workshop culinaire pour confectionner et savourer un de nos plats le plus typiques ? Vos clients n’ont que l’embarras du choix.