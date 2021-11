Le Portugal est un pays chaleureux et plein de charme en particulier en cette saison.

Au-delà du climat, il y a beaucoup de raisons de choisir le Portugal à cette période de l'année… nos visiteurs peuvent profiter d'un séjour plus relaxant avec moins d'afflux de touristes, les portugais prennent plus le temps de dorloter les vacanciers et d’apporter une attention encore plus particulière à chaque visiteur. Les prix quant à eux sont également plus attractifs.



Cette basse saison, méconnue de nombreux voyageurs, est aussi le moment idéal pour une découverte plus approfondie de nos traditions et coutumes.