L’Art de Ralentir : Le Rythme de Vie au Portugal

Le Portugal suit le rythme de la terre et de la mer. Les visiteurs sont souvent invités à participer à des traditions intemporelles : aider à la vendange dans le Douro ou l’Alentejo, participer à la récolte des olives à l’automne, ou simplement assister à une petite romaria de village, où dévotion et fête se rejoignent.



Ces moments vous reconnectent à une façon de vivre plus lente et plus authentique — une vie qui honore le temps, la nature et la communauté.