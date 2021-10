IN TOURS PORTUGAL entrevoit des jours plus radieux !

D'un autre côté, le Portugal progresse positivement dans la gestion de cette pandémie et nous revenons doucement à la normalité que nous connaissions et apprécions auparavant... En ce moment, et depuis le 1er octobre, de nombreuses restrictions ont pris fin dans les restaurants, les théâtres, événements, bars et discothèques, etc. De plus, le Portugal est à ce jour le 2ème pays du Monde le plus vacciné (derrière les Emirates) avec plus de 85% de la population vaccinée.

Nous revenons enfin à une « nouvelle normalité » !



Notre beau pays est une destination sûre pour vos clients. Le Portugal est, en ce moment, reconnu comme un pays tranquille pour voyager en sécurité, et il continue également d'être dans les préférences des touristes du monde entier !

Nous avons d’ailleurs récemment conquis la première place du classement des pays des Readers' Choice Awards 2021, organisé par Condé Nast Traveler.