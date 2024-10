Les Services Dtravel

DMC Portugal est une agence réceptive, qui opère sur l´ensemble du territoire portugais – Portugal continental, Madère et Açores. Constituée par des professionnels hautement qualifiés, avec une vaste expérience dans le secteur du tourisme, nous sommes votre partenaire idéal, prêt à vous offrir exactement ce que vous recherchez.ChezDMC Portugal nous sommes spécialisés dans la planification. Notre mission est de répondre aux besoins de nos clients et de dépasser ses attentes. À cet effet, nous disposons d’un vaste nombre de programmes, qui ont été élaborés dans le but de vous offrir la meilleure qualité au prix le plus juste, sur toute la palette de notre offre: séjours, circuits, visites thématiques, expériences, événements et incentives.Avec nous, rien n’est laissé au hasard. Tout est pensé et planifié dans le moindre détail, en tenant compte de la préférence de chacun de nos clients. Au-delà du travail de planification de chacune des prestations, nous proposons un accompagnement personnalisé tout au long du séjour, un soutien en continu (24 heures / 7 jours par semaine), pour des ajustements de dernière minute, des visites complémentaires ou même un prolongement de la durée du séjour en lui-même.AvecDMC Portugal, nous dévoilons l’un des plus beaux pays du monde, le Portugal. Découvrez ses sublimes paysages, ses monuments les plus emblématiques, ses traditions, ses coutumes séculaires, sa merveilleuse population qui sait si bien recevoir, et bien entendu, venez également savourer sa délicieuse cuisine. Tous ces éléments font la richesse d’un pays avec plus de 800 ans d’histoire. Nous voulons que vos clients aient l’occasion de vivre une expérience unique et inoubliable.Le Portugal est la destination touristique par excellence et DTravel DMC Portugal est votre partenaire idéal, pour faire de chaque voyage, une expérience inoubliable. Voyagez avec nous!DMC PORTUGAL à la meilleure et la gamme la plus variée de programmes sur le marché. Tous les programmes sont conçus et adaptés à une finalité particulière, chaque projet est développé « sur mesure » pour chaque client. Rien n´est laissé au hasard et tous les projets sont travaillé en sorte à obtenir une rentabilité maximale en fonction du budget utilisé.DMC PORTUGAL propose des courts séjours où vous pouvez profiter le temps d´un weekend de toute la splendeur d’une ville ou d’une région. Admirer Lisbonne à travers ses belvédères et ses inimitables ruelles, découvrez la ville de Porto, vous baladant par les quartiers et marchés typiques, profitez du charme du Douro accompagné d´un verre de vin de Porto, à bord d´un bateau Rabelo, ou tout simplement déguster un Pastel Nata au bord du Tage sur un banc de jardin. Ce sont quelques-unes des expériences qui vous pouvez vivre le long d´une petite pause au Portugal.DMC PORTUGAL comprend que chaque client est différent, et que les attentes avant chaque départ sont grandes, pour cela, nous avons les produits les plus variés, capables de répondre aux plus hautes exigences.Profitez d´ un hôtel avec vue sur l’Atlantique, ou d´un confortable établissement intégrée au milieu de la nature, ou même d´un hôtel au cœur du centre historique d´une ville. Au-delà de la catégorie choisie, l’étoile la plus importante seras toujours le client.DMC PORTUGAL vise à créer des moments inoubliables, entre équipes, collègues et amis. Nous coopérons avec des hôtels spécialisés dans les Incentives, nous vous proposons ainsi les conditions les plus appropriées à vos besoins pour vos projets.Pour compléter votre projet, nous avons un large éventail d’activités et d’expériences, tels que les GoCar, Segway, Jeep Safari, ou Rallye Paper, mais aussi une promenade sur le Tage au couché du soleil à bord d’un voilier.Dîner le typique « bacalhau à Braz » (spécialité de morue) sur les toits de Lisbonne et admirant l´illumination de la capitale, profitez d’un succulente viande à l’intérieur d’un château médiéval dans les plaines de l’Alentejo, buvée un toast dans un ancien palais colonial au bord du Douro, ce sont quelques-uns des scénarios et menus possible pour votre dîner de gala idéale, la bonne gastronomie et les paysages magnifique du Portugal seront gravée dans la mémoire de tous.